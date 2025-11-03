Pacotão do Lance!: tudo sobre a convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira pela última vez em 2025 nesta segunda-feira (3), para os amistosos com diante de Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille). A lista divulgada pelo treinador na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), tem retornos e novidades como surpresas.
Segundo declarou o próprio Ancelotti na última Data Fifa, as partidas contra as seleções africanas devem ser os últimos para testes de jogadores. A intenção é que na próxima rodada de jogos, em março, a convocação da Seleção Brasileira já conte praticamente com o grupo que o técnico pretende levar à Copa do Mundo.
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr);
Ederson (Fenerbahçe-TUR);
Hugo Souza (Corinthians).
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo);
Caio Henrique (Monaco);
Danilo (Flamengo);
Eder Militão (Real Madrid);
Fabrício Bruno (Cruzeiro);
Gabriel Magalhães (Arsenal);
Luciano Juba (Bahia);
Marquinhos (Paris Saint-Germain);
Paulo Henrique (Vasco);
Wesley (Roma).
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea);
Bruno Guimarães (Newcastle);
Casemiro (Manchester United);
Fabinho (Al-Ittihad-ARA);
Lucas Paquetá (West Ham).
ATACANTES
Estêvão (Chelsea);
João Pedro (Chelsea);
Luiz Henrique (Zenit);
Matheus Cunha (Manchester United);
Richarlison (Tottenham);
Rodrygo (Real Madrid);
Vini Jr. (Real Madrid);
Vitor Roque (Palmeiras).
Ancelotti justifica convocações de jogadores de Flamengo e Palmeiras
Antes do anúncio da convocação, Ancelotti parabenizou Flamengo e Palmeiras por chegarem a final da Libertadores. Para ele, esta convocação será um momento para testes. O técnico chamou os rubro-negros Alex Sandro e Danilo, além do palestrino Vitor Roque. A decisão continental será no dia 29 de novembro.
— Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a Seleção Brasileira. Então, temos chamado jogadores que acho que podem ajudar a seleção brasileira nesses dois jogos, jogadores do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras — destacou Ancelotti. Confira a matéria na íntegra.
De volta: Fabinho é convocado para a Seleção Brasileira
Fabinho, do Al-Ittihad está entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti e retorna à Seleção desde a Copa do Mundo de 2022, quando ainda atuava pelo Liverpool. Em 2023, o clube inglês negociou Fabinho aos saudidas por cerca de 47 milhões de euros (R$ 290 milhões) e encerrou a passagem de seis anos do brasileiro nos Reds.
No novo clube, o volante sofreu com lesões na primeira temporada, que o afastaram dos gramados. Porém, assim que retornou, recuperou o espaço no meio de campo da equipe árabe. Confira números e a análise completa!
Próximos passos da Seleção Brasileira
O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, revelou nesta segunda-feira duas importantes novidades sobre o planejamento da Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti para 2026. O dirigente confirmou que os amistosos de março serão disputados nos Estados Unidos e que os adversários serão seleções europeias, reforçando a estratégia da comissão técnica em buscar rivais de alto nível no início do próximo ano.
Além da definição dos amistosos, Caetano também detalhou o plano de preparação da Seleção antes da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O dirigente informou que a equipe de Carlo Ancelotti fará sua fase inicial de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Confira todas as novidades!
Repercussão da convocação
