Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (3), a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille). Na lista do treinador italiano, Fabinho, do Al-Ittihad está entre 26 chamados e retorna ao Brasil desde a Copa do Mundo de 2022, quando ainda atuava pelo Liverpool.
Em 2023, o Liverpool negociou Fabinho ao Al-Ittihad por cerca de 47 milhões de euros (R$ 290 milhões) e encerrou a passagem de seis anos do brasileiro nos Reds. No novo clube, o volante sofreu com lesões na primeira temporada, que o afastaram dos gramados. Porém, assim que retornou, recuperou o espaço no meio de campo da equipe árabe.
Com N'Golo Kanté e Karim Benzema, Fabinho é peça-fundamental do Al-Ittihad, sendo vice-capitão do time. No clube saudita, o brasileiro conquistou o campeonato e a copa nacional. Na atual temporada, em 13 jogos da equipe comandada por Sérgio Conceição, o volante foi titular em 12, sendo reserva em apenas um jogo da Copa do Rei, na primeira eliminatória.
Na Copa Saudita, o Al-Ittihad eliminou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 2 a 1. Além das competições domésticas, a equipe disputa a AFC Champions League, que vale vaga no Intercontinental de 2026 e na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, de 2027.
Números de Fabinho no Al-Ittihad nesta temporada
- 12 jogos (12 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 7 passes decisivos
- 3 grandes chances criadas
- 2.7 passes longos certos por jogo
- 93% de acerto no passe
- 4.3 bolas recuperadas por jogo
- 2.3 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 60% de eficiência nos duelos
- 15 faltas
- 14 faltas sofridas
- Nota Sofascore 7.10
Convocação da Seleção desta segunda deve encerrar fase de testes
Segundo declarou o próprio Ancelotti na última Data Fifa, as partidas com Senegal e Tunísia devem ser os últimos para testes de jogadores. A intenção é que na próxima rodada de jogos, em março, a convocação da Seleção Brasileira já conte praticamente com o grupo que o técnico pretende levar à Copa do Mundo.
Até aqui, Carlo Ancelotti utilizou 39 jogadores nos seis jogos em que comandou o Brasil — quatro pelas Eliminatórias e os dois amistosos do mês passado, diante de Coreia do Sul e Japão.
Com os jogos desta Data Fifa acontecendo em Londres e Lille, a Seleção Brasileira irá se apresentar diretamente na Europa, a partir do próximo domingo (9). A maior parte da preparação, para o jogo com o Senegal no Emirates Stadium, será feita no CT do Arsenal Ao todos, estão previstos cinco atividades no local. O Brasil fará um único treino na França, no Decathlon Stadium, local do amistoso com a Tunísia.
