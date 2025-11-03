Convocação de dupla do Flamengo para Seleção leva torcedores à loucura: 'Tomara'
Ancelotti anunciou a lista de 23 convocados nesta segunda-feira (3)
Com algumas novidades, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo se mostraram preocupados com a presença de Danilo e Alex Sandro entre os 23 convocados.
Com muita experiência na bagagem, os defensores voltam a defender a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Nas últimas semanas, Alex Sandro e Danilo foram fundamentais para o sistema defensivo do Flamengo, em especial nas partidas contra Palmeiras e Racing.
Nas redes sociais, os rubro-negros se mostraram preocupados com o risco de lesão dos jogadores. O desejo de um dos internautas é que nenhum dos defensores entre nas partidas contra Senegal e Tunísia. Confira abaixo.
De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para definir os 26 representantes da Seleção Brasileira.
Com a presença de jogadores do Flamengo, Ancelotti anuncia convocados
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
