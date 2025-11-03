menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Convocação de dupla do Flamengo para Seleção leva torcedores à loucura: 'Tomara'

Ancelotti anunciou a lista de 23 convocados nesta segunda-feira (3)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
15:48
Atualizado há 34 minutos
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com algumas novidades, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo se mostraram preocupados com a presença de Danilo e Alex Sandro entre os 23 convocados.

continua após a publicidade

➡️ Com convocação da Seleção, Flamengo terá desfalques em jogo decisivo do Brasileirão

Com muita experiência na bagagem, os defensores voltam a defender a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Nas últimas semanas, Alex Sandro e Danilo foram fundamentais para o sistema defensivo do Flamengo, em especial nas partidas contra Palmeiras e Racing.

Nas redes sociais, os rubro-negros se mostraram preocupados com o risco de lesão dos jogadores. O desejo de um dos internautas é que nenhum dos defensores entre nas partidas contra Senegal e Tunísia. Confira abaixo.

continua após a publicidade

De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para definir os 26 representantes da Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a presença de jogadores do Flamengo, Ancelotti anuncia convocados

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

continua após a publicidade

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

AO VIVO: assista à convocação de Ancelotti para a Seleção
Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias