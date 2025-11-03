Convocação de dupla do Flamengo para Seleção leva torcedores à loucura: 'Tomara'

Com algumas novidades, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro. Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo se mostraram preocupados com a presença de Danilo e Alex Sandro entre os 23 convocados.

Com muita experiência na bagagem, os defensores voltam a defender a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Nas últimas semanas, Alex Sandro e Danilo foram fundamentais para o sistema defensivo do Flamengo, em especial nas partidas contra Palmeiras e Racing.

Nas redes sociais, os rubro-negros se mostraram preocupados com o risco de lesão dos jogadores. O desejo de um dos internautas é que nenhum dos defensores entre nas partidas contra Senegal e Tunísia. Confira abaixo.

De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para definir os 26 representantes da Seleção Brasileira.

Com a presença de jogadores do Flamengo, Ancelotti anuncia convocados

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)