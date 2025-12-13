A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a ser sediada por três países, e a primeira vez que o Mundial foi dividido ele deu sorte ao Brasil. Em 2002, Coreia do Sul e Japão sediaram a competição, e a Seleção Brasileira acabou conquistando o Penta.

Faltando 179 dias para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! relembra o título de 2002, que teve Ronaldo Fenômeno como o maior herói.

Naquele ano, mais do que o ineditismo de uma Copa do Mundo em dois países, foi a primeira vez na história que a maior competição do futebol mundial foi realizada na Ásia. O México até tentou levar, mas não foi páreo para a candidatura conjunta. Além da boa estrutura oferecida, uma Copa no Japão e na Coreia do Sul era um ótimo pontapé inicial no plano da Fifa de levar o torneio para novos mercados.

Desacreditado, Brasil venceu todas na Copa

O Brasil chegou à competição desacreditado, após uma campanha difícil nas Eliminatórias. Assim como aconteceu agora, o ciclo para aquela Copa do Mundo foi marcado por muitos tropeços e trocas de treinadores. A classificação, por sua vez, só foi garantida na última rodada.

Além disso, havia dúvidas sobre a real condição de Ronaldo Fenômeno, que vinha de duas lesões gravíssimas. Mas, do primeiro ao último jogo, só deu Brasil. Foram sete partidas e sete vitórias, numa campanha irrepreensível.

Na estreia, 2 a 1 sobre Turquia, com gols de Ronaldo e Rivaldo. Depois, 4 a 0 sobre a China (Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo). No jogo derradeiro da fase, 5 a 3 sobre a Costa Rica (Ronaldo, duas vezes, Edmílson, Rivaldo e Júnior marcaram). No mata-mata, o Brasil foi avançando com vitórias sobre a Bélgica (2 a 0, gols de Rivaldo e Ronaldo); Inglaterra (2 a 1, gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho); e Turquia (1 a 0, gol de bico de Ronaldo).

A grande final, em Yokohama, foi diante da tricampeã Alemanha e Alemanha. A equipe europeia tinha o temido goleiro Oliver Kahn, mas Ronaldo deu de ombros: marcou duas vezes, uma delas aproveitando falha do alemão, tornou-se artilheiro da Copa do Mundo, com oito gols, e o Brasil se sagrou Penta.

Rivaldo e Ronaldo tiveram desempenho histórico naquele Mundial (Foto: Nelson Almeida/Lancepress!)

