Lance! Biz

Valor de mercado da Seleção Brasileira diminui em nova convocação

Valor de mercado da última convocação era quase R$ 40 milhões maior

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 03/11/2025
16:28
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira para última Data Fifa do ano (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira para última Data Fifa do ano (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O treinador Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (03), para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em novembro, última Data Fifa do ano, e as novidades na lista impactaram diretamente o valor de mercado dos jogadores que defenderão a Amarelinha.

Na última convocação, por exemplo, o elenco da Seleção Brasileira valia 931,5 milhões de euros (R$ 5,77 bilhões). Nesta agora, o valor caiu para 894,3 milhões de euros (R$ 5,54 bilhões). Ancelotti tem feito testes na equipe para saber qual será o time que buscará o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Bruno Guimarães, jogador da Seleção Brasileira, revelou desejo de atuar pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)
Bruno Guimarães, jogador da Seleção Brasileira, revelou desejo de atuar pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)<br>

O único novato com a camisa da Amarelinha é Luciano Juba, do Bahia. O Ancelotti já havia convocado Jean Lucas, também do Esquadrão. O meio-campista Fabinho, do Ittihad, foi um dos nomes que ganhou destaque na web, pois não costuma aparecer nas listas do treinador.

Confira os 15 jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira

    1.
  1. Vini Jr – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 930 milhões)
    2. 2.
  2. Bruno Guimarães – Newcastle United – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
    3. 3.
  3. Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
    4. 4.
  4. Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 465 milhões)
    5. 5.
  5. Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 434 milhões)
    6. 6.
  6. João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 403 milhões)
    7. 7.
  7. Estêvão – Chelsea – 60 milhões de euros (R$ 372 milhões)
    8. 8.
  8. Marquinhos – PSG – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
    9. 9.
  9. Andrey Santos – Chelsea – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
    10. 10.
  10. Lucas Paquetá – West Ham – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
    11. 11.
  11. Wesley – Roma – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
    12. 12.
  12. Luiz Henrique – Zenit – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
    13. 13.
  13. Vitor Roque – Palmeiras – 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)
    14. 14.
  14. Ederson – Fenerbahçe – 18 milhões de euros (R$ 111,6 milhões)
    15. 15.
  15. Caio Henrique – Monaco – 15 milhões de euros (R$ 93 milhões)

Total: Valor total dos 15 mais valiosos desta convocação: 693 milhões de euros (R$ 4,29 bilhões)

Confira os 15 jogadores mais valiosos da última convocação de Ancelotti

    1.
  1. Vinicius Junior – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 930 milhões)
    2. 2.
  2. Bruno Guimarães – Newcastle United – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
    3. 3.
  3. Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
    4. 4.
  4. Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 434 milhões)
    5. 5.
  5. João Gomes – Wolverhampton – 40 milhões de euros (R$ 248 milhões)
    6. 6.
  6. Joelinton – Newcastle United – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
    7. 7.
  7. Lucas Paquetá – West Ham – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
    8. 8.
  8. Gabriel Martinelli – Arsenal – 45 milhões de euros (R$ 279 milhões)
    9. 9.
  9. Éder Militão – Real Madrid – 30 milhões de euros (R$ 186 milhões)
    10. 10.
  10. André – Wolverhampton – 28 milhões de euros (R$ 174 milhões)
    11. 11.
  11. Carlos Augusto – Inter de Milão – 26 milhões de euros (R$ 161 milhões)
    12. 12.
  12. Lucas Beraldo – PSG – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
    13. 13.
  13. Luiz Henrique – Zenit – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
    14. 14.
  14. Richarlison – Tottenham – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
    15. 15.
  15. Igor Jesus – Nottingham Forest – 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)

Estão destacados na listagem acima os jogadores que não foram convocados nesta segunda-feira ou que se encontram em posições diferentes.

