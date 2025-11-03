O treinador Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (03), para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em novembro, última Data Fifa do ano, e as novidades na lista impactaram diretamente o valor de mercado dos jogadores que defenderão a Amarelinha.

Na última convocação, por exemplo, o elenco da Seleção Brasileira valia 931,5 milhões de euros (R$ 5,77 bilhões). Nesta agora, o valor caiu para 894,3 milhões de euros (R$ 5,54 bilhões). Ancelotti tem feito testes na equipe para saber qual será o time que buscará o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O único novato com a camisa da Amarelinha é Luciano Juba, do Bahia. O Ancelotti já havia convocado Jean Lucas, também do Esquadrão. O meio-campista Fabinho, do Ittihad, foi um dos nomes que ganhou destaque na web, pois não costuma aparecer nas listas do treinador.

Confira os 15 jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira

1 . Vini Jr – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 930 milhões) 2 . Bruno Guimarães – Newcastle United – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões) 3 . Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões) 4 . Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 465 milhões) 5 . Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 434 milhões) 6 . João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 403 milhões) 7 . Estêvão – Chelsea – 60 milhões de euros (R$ 372 milhões) 8 . Marquinhos – PSG – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 9 . Andrey Santos – Chelsea – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 10 . Lucas Paquetá – West Ham – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 11 . Wesley – Roma – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 12 . Luiz Henrique – Zenit – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 13 . Vitor Roque – Palmeiras – 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) 14 . Ederson – Fenerbahçe – 18 milhões de euros (R$ 111,6 milhões) 15 . Caio Henrique – Monaco – 15 milhões de euros (R$ 93 milhões)

Total: Valor total dos 15 mais valiosos desta convocação: 693 milhões de euros (R$ 4,29 bilhões)

Confira os 15 jogadores mais valiosos da última convocação de Ancelotti

1 . Vinicius Junior – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 930 milhões) 2 . Bruno Guimarães – Newcastle United – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões) 3 . Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões) 4 . Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 434 milhões) 5 . João Gomes – Wolverhampton – 40 milhões de euros (R$ 248 milhões) 6 . Joelinton – Newcastle United – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 7 . Lucas Paquetá – West Ham – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 8 . Gabriel Martinelli – Arsenal – 45 milhões de euros (R$ 279 milhões) 9 . Éder Militão – Real Madrid – 30 milhões de euros (R$ 186 milhões) 10 . André – Wolverhampton – 28 milhões de euros (R$ 174 milhões) 11 . Carlos Augusto – Inter de Milão – 26 milhões de euros (R$ 161 milhões) 12 . Lucas Beraldo – PSG – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 13 . Luiz Henrique – Zenit – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 14 . Richarlison – Tottenham – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 15 . Igor Jesus – Nottingham Forest – 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)

Estão destacados na listagem acima os jogadores que não foram convocados nesta segunda-feira ou que se encontram em posições diferentes.