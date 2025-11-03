Valor de mercado da Seleção Brasileira diminui em nova convocação
Valor de mercado da última convocação era quase R$ 40 milhões maior
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (03), para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em novembro, última Data Fifa do ano, e as novidades na lista impactaram diretamente o valor de mercado dos jogadores que defenderão a Amarelinha.
Na última convocação, por exemplo, o elenco da Seleção Brasileira valia 931,5 milhões de euros (R$ 5,77 bilhões). Nesta agora, o valor caiu para 894,3 milhões de euros (R$ 5,54 bilhões). Ancelotti tem feito testes na equipe para saber qual será o time que buscará o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.
O único novato com a camisa da Amarelinha é Luciano Juba, do Bahia. O Ancelotti já havia convocado Jean Lucas, também do Esquadrão. O meio-campista Fabinho, do Ittihad, foi um dos nomes que ganhou destaque na web, pois não costuma aparecer nas listas do treinador.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Confira os 15 jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira
- Vini Jr – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 930 milhões)
- Bruno Guimarães – Newcastle United – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
- Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
- Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 465 milhões)
- Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 434 milhões)
- João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 403 milhões)
- Estêvão – Chelsea – 60 milhões de euros (R$ 372 milhões)
- Marquinhos – PSG – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
- Andrey Santos – Chelsea – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
- Lucas Paquetá – West Ham – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
- Wesley – Roma – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
- Luiz Henrique – Zenit – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
- Vitor Roque – Palmeiras – 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)
- Ederson – Fenerbahçe – 18 milhões de euros (R$ 111,6 milhões)
- Caio Henrique – Monaco – 15 milhões de euros (R$ 93 milhões)
Total: Valor total dos 15 mais valiosos desta convocação: 693 milhões de euros (R$ 4,29 bilhões)
Confira os 15 jogadores mais valiosos da última convocação de Ancelotti
- Vinicius Junior – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 930 milhões)
- Bruno Guimarães – Newcastle United – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
- Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 496 milhões)
- Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 434 milhões)
- João Gomes – Wolverhampton – 40 milhões de euros (R$ 248 milhões)
- Joelinton – Newcastle United – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
- Lucas Paquetá – West Ham – 35 milhões de euros (R$ 217 milhões)
- Gabriel Martinelli – Arsenal – 45 milhões de euros (R$ 279 milhões)
- Éder Militão – Real Madrid – 30 milhões de euros (R$ 186 milhões)
- André – Wolverhampton – 28 milhões de euros (R$ 174 milhões)
- Carlos Augusto – Inter de Milão – 26 milhões de euros (R$ 161 milhões)
- Lucas Beraldo – PSG – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
- Luiz Henrique – Zenit – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
- Richarlison – Tottenham – 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)
- Igor Jesus – Nottingham Forest – 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)
Estão destacados na listagem acima os jogadores que não foram convocados nesta segunda-feira ou que se encontram em posições diferentes.
- Matéria
- Mais Notícias