Luciano Juba representa o Bahia na convocação de Ancelotti para amistosos da Seleção
Conheça o lateral-esquerdo, convocado pela primeira vez na carreira
O Bahia foi devidamente representado na lista de convocação do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia. O lateral-esquerdo Luciano Juba, de 26 anos, está entre os sete jogadores que atuam no futebol brasileiro chamados para vestir a Amarelinha e colhe os frutos de ser protagonista em um time que a cada dia reforça o status de nova potência nacional.
Juba venceu a concorrência por uma vaga na lateral esquerda e vai representar o Brasil pela primeira vez, algo que já era projetado pela torcida e pelo próprio Rogério Ceni há muito tempo. Caio Henrique (Mônaco) e Alex Sandro (Flamengo) são seus companheiros de posição.
Antes de Luciano Juba, o volante Jean Lucas esteve na convocação de Ancelotti para as últimas rodadas das Eliminatórias e se tornou o primeiro jogador do Bahia chamado para a seleção brasileira desde 1991, ano em que o meia Luis Henrique vestiu a Amarelinha durante a Copa América e amistosos daquele ano.
Vale lembrar que o Brasil entra em campo às 13h do dia 15 de novembro (horário de Brasília), um sábado, quando enfrenta a seleção de Senegal, em Londres. Já no dia 18, às 16h30, a equipe de Ancelotti joga contra a Tunísia em Lille, na França.
Luciano Juba vive ponto alto da carreira
Forjado no futebol nordestino, Juba começou sua trajetória com a camisa do Serra Talhada, de Pernambuco, clube que leva o nome da sua cidade natal. Formado na base do Sport, ele teve uma rápida passagem pelo Confiança antes de voltar para o Leão da Ilha e se projetar para o mundo.
Juba chamou a atenção do Brasil em 2022 e 2023, quando acumulou números impressionantes como um meia mais ofensivo, mesmo sendo lateral de origem. O Sport ficou preso na Série B durante esses dois anos, mas isso não desanimou Juba. Na primeira temporada, foram dez gols e nove assistências em 57 jogos, enquanto em 2023 ele balançou as redes 20 vezes e deu 18 passes para gol.
Tamanho destaque arregalou os olhos do Bahia, que nem esperou o fim de 2023 para trazer o jogador. Desde então, ele se encontrou na lateral-esquerda sob o comando de Rogério Ceni e virou peça indispensável no esquema tricolor, sem deixar de lado o estilo ofensivo para fazer gols ou e colocar companheiros em boas condições.
Com seis gols e oito assistências em 56 jogos, Juba está perto de bater seu recorde de partidas em um único ano. Faltam sete para desbancar a temporada passada. No último domingo, inclusive, ele deu uma assistência para Willian José na virada do Tricolor contra o Bragantino. O lateral, inclusive, deu show na presença de Ancelotti em vitória contra o Santos, no final de agosto, quando marcou um golaço e viu a torcida implorar ao técnico italiano pelo seu nome na Seleção. Pelo visto, o apelo funcionou.
