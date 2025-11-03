Eric Faria reprova jogadores de Flamengo e Palmeiras na Seleção: 'Maldade'
Clubes disputam o título do Brasileirão ponto a ponto
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto, e ambos podem ter jogadores convocados para a Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar a lista para amistosos nesta segunda-feira (3), às 15h (Brasília).
Palmeiras ou Flamengo? Denílson crava campeão brasileiro: ‘Com convicção’
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo mandam recado a Carlo Ancelotti em convocação: ‘Não era’
Fora de Campo
Rivais avaliam jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira: ‘Tem que ser titular’
Fora de Campo
Durante o programa "Seleção Sportv", o jornalista Eric Faria avaliou possíveis convocações de jogadores de Flamengo e Palmeiras.
➡️Palmeiras ou Flamengo? Denílson crava campeão brasileiro: 'Com convicção'
- Eu acho muita maldade isso, cara. Para times que estão disputando título e serão obrigados a jogar desfalcados. Não é um erro do Palmeiras, do Flamengo. Eles não cometeram nenhum erro para jogarem desfalcados na Data Fifa - iniciou o jornalista.
- No meio de uma disputa dessa, cabeça a cabeça, bonita, de dois clubes que se prepararam. Acho uma maldade com os técnicos e com os clubes - completou o jornalista sobre jogadores de Flamengo e Palmeiras na Seleção.
Jogos de Flamengo e Palmeiras na Data Fifa
Mengão e Verdão terão jogos do Campeonato Brasileiro em meio a Data Fifa, e ambos podem ter muitos desfalques por conta das seleções. O Alviverde lidera a competição com 65 pontos, depois de bater o Juventude, e o Flamengo vem logo atrás com 64, após vencer o Sport.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
No dia 15/11, o Flamengo encara o Sport no Recife. No mesmo dia, o Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O jogo da Seleção Brasileira contra Senegal, em amistoso preparatório para a Copa do mundo, acontece no mesmo dia.
Depois, no dia 19/11, o Flamengo encara o Fluminense no Maracanã, e o Palmeiras visita o Atlético-MG na Arena MRV. Os duelos acontecem um dia depois do amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia.
- Matéria
- Mais Notícias