Eric Faria reprova jogadores de Flamengo e Palmeiras na Seleção: 'Maldade'

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto, e ambos podem ter jogadores convocados para a Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar a lista para amistosos nesta segunda-feira (3), às 15h (Brasília).

Durante o programa "Seleção Sportv", o jornalista Eric Faria avaliou possíveis convocações de jogadores de Flamengo e Palmeiras.

- Eu acho muita maldade isso, cara. Para times que estão disputando título e serão obrigados a jogar desfalcados. Não é um erro do Palmeiras, do Flamengo. Eles não cometeram nenhum erro para jogarem desfalcados na Data Fifa - iniciou o jornalista.

- No meio de uma disputa dessa, cabeça a cabeça, bonita, de dois clubes que se prepararam. Acho uma maldade com os técnicos e com os clubes - completou o jornalista sobre jogadores de Flamengo e Palmeiras na Seleção.

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Jogos de Flamengo e Palmeiras na Data Fifa

Mengão e Verdão terão jogos do Campeonato Brasileiro em meio a Data Fifa, e ambos podem ter muitos desfalques por conta das seleções. O Alviverde lidera a competição com 65 pontos, depois de bater o Juventude, e o Flamengo vem logo atrás com 64, após vencer o Sport.

No dia 15/11, o Flamengo encara o Sport no Recife. No mesmo dia, o Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O jogo da Seleção Brasileira contra Senegal, em amistoso preparatório para a Copa do mundo, acontece no mesmo dia.

Depois, no dia 19/11, o Flamengo encara o Fluminense no Maracanã, e o Palmeiras visita o Atlético-MG na Arena MRV. Os duelos acontecem um dia depois do amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia.