Hugo Souza, do Corinthians, é convocado para Seleção Brasileira

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado para a Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, contra Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille).

continua após a publicidade

O jogador do Timão ganha sequência na equipe de Carlo Ancelotti após sua primeira partida com a amarelinha. Na última Data Fifa, Hugo foi titular na derrota por 3 a 2 para o Japão. Na partida, o goleiro realizou três defesas, teve 50% de bolas defendidas e 75% de acerto nos passes, porém, uma falha no terceiro gol "atrapalhou" seu desempenho pessoal.

Diferente da convocação anterior, quando Hugo Souza desfalcou o Corinthians no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, por conta da logística do retorno, a expectativa é de que o camisa 1 esteja à disposição para o duelo contra o São Paulo, caso a partida seja confirmada para o dia 19 de novembro, um dia após o jogo contra a Tunísia.

continua após a publicidade

Nessas situações, os clubes costumam fretar voos e organizar operações especiais para contar com seus atletas. A forma como isso será feito, no entanto, deve ser detalhada pelo Corinthians futuramente.

Hugo Souza segue sequência de convocações para Seleção (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Volta por cima após falha

Hugo Souza vinha fazendo uma partida tranquila pela Seleção Brasileira até sofrer um gol defensável de Ayase Ueda, na entrada da pequena área, em uma virada do Japão.

continua após a publicidade

O goleiro, porém, se recuperou e voltou a se destacar pelo Timão. Neste domingo (2), na vitória sobre o Grêmio, Hugo não sofreu gols e realizou três defesas importantes. Com 95% de precisão nos passes, mostrou segurança na saída de bola, além de contribuir com dois cortes e recuperar cinco bolas durante a partida, somando 31 ações com a bola.

A boa atuação veio pouco tempo após se recuperar de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo. Em entrevista após o jogo contra o Grêmio, Hugo Souza admitiu que a lesão "assustou", principalmente por causa da convocação do técnico Ancelotti.

— Sempre passa, quem está machucado não é convocado. Mas eu lutei para voltar o mais rápido possível pensando no clube. Quero sempre estar em campo ajudando e Seleção é consequência do que eu faço aqui. Então, me empenhei para voltar o mais rápido possível para estar em campo e estar apto para ajudar a equipe e, se Deus quiser, ser convocado — disse.