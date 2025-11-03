Ancelotti explica convocação de jogadores de Flamengo e Palmeiras e destaca Vitor Roque

A Seleção Brasileira foi convocada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para os jogos nos dias 15 e 18 de novembro contra Senegal e Tunísia, respectivamente. Após a divulgação da lista, o técnico concedeu entrevista coletiva e explicou o porquê chamou jogadores de Flamengo e Palmeiras, mesmo com a proximidade da final da Libertadores.

Antes do anúncio da convocação, Ancelotti parabenizou os dois times, que garantiram vaga à grande decisão na última semana e disputarão, em Lima, a 'Glória Eterna' no dia 29 de novembro. O italiano optou por chamar o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, e os zagueiros Alex Sandro e Danilo, ambos do Flamengo.

- Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a Seleção Brasileira. Então, temos chamado jogadores que acho que podem ajudar a seleção brasileira nesses dois jogos, jogadores do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras - destacou Ancelotti, que usará esta Data Fifa - a última do ano - para um momento de testes no elenco.

Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico da Seleção Brasileira também explicou a presença em peso de jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro. Para ele, é uma forma de mostrar como a Seleção olha para a competição nacional. Na convocação, estão nomes como Luciano Juba, do Bahia, por exemplo.

- Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança na Data Fifa de outubro. Acho que vou ter uma equipe mais definida, nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Temos sete jogadores do Brasileirão. É um bom nível do campeonato e temos muitos jogadores que podem estar. Vamos ter uma equipe mais definida, com esses amistosos - afirma Ancelotti.

Confira a lista de Ancelotti:

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

Seleção se prepara para últimos amistosos do ano

Segundo declarou o próprio Ancelotti na última Data Fifa, as partidas com Senegal e Tunísia devem ser os últimos para testes de jogadores. A intenção é que na próxima rodada de jogos, em março, a convocação da Seleção Brasileira já conte praticamente com o grupo que o técnico pretende levar à Copa do Mundo.

Até aqui, Carlo Ancelotti utilizou 39 jogadores nos seis jogos em que comandou o Brasil — quatro pelas Eliminatórias e os dois amistosos do mês passado, diante de Coreia do Sul e Japão.

Com os jogos desta Data Fifa acontecendo em Londres e Lille, a Seleção Brasileira irá se apresentar diretamente na Europa, a partir do próximo domingo (9). A maior parte da preparação, para o jogo com o Senegal no Emirates Stadium, será feita no CT do Arsenal Ao todos, estão previstos cinco atividades no local. O Brasil fará um único treino na França, no Decathlon Stadium, local do amistoso com a Tunísia.