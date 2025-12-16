menu hamburguer
Copa do Mundo

Faltam 176 dias para a Copa: relembre a goleada que rendeu o Tri ao Brasil

Final da Copa do Mundo de 1970 garantiu a Jules Rimet em definitivo

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
06:50
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970 (Divulgação/Fifa)
Brasil e Itália entraram em campo em 21 de junho de 1970 para fazer aquela que, pelo menos até então, era a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. Afinal, era a primeira vez que dois campeões mundiais decidiriam um título. Mais do que isso: o jogo apontaria o primeiro tricampeão da história, que ficaria com o direito de levar a Taça Jules Rimet em definitivo.

Faltando 176 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! relembra o jogo que consagrou a Seleção do Tri, considerada por muitos como o melhor time de futebol de todos os tempos.

O Brasil foi para aquela final com uma campanha irrepreensível. Foram cinco jogos e cinco vitórias, com média de três gols por partida. Desempenho que encantou os mexicanos, que sediavam a primeira de três Copas do Mundo — contagem que já inclui a próxima, de 2026 — e que tinha razão para existir. Afinal, a Seleção de Zagallo tinha em suas fileiras nomes como Carlos Alberto Torres, Gerson, Rivellino, Jairzinho, Tostão e Pelé.

Zagallo e o Brasil na Copa com cinco camisas 10

A Itália, por sua vez, era um adversário de peso, mas que vinha de uma campanha dura naquele Mundial. Passou da primeira fase apenas com a segunda vaga do grupo, goleou o México nas quartas (4 a 1) e teve uma classificação épica e extenuante à final, ao superar a Alemanha Ocidental por 4 a 3, sendo cinco desses gols na prorrogação.

A decisão teve dois tempos distintos. No primeiro, Pelé abriu o marcador com um gol de cabeça, mas Boninsegna empatou. No segundo, só deu Brasil: Gerson, em chute de fora da área, fez 2 a 1 para a Seleção; Jairzinho marcou o terceiro após assistência de Pelé; e Carlos Alberto Torres sacramentou a goleada após um gol de beleza coletiva ímpar.

— Disseram que era impossível escalar cinco camisas 10. Eu achava que era mais impossível deixar fora o Tostão, o Jairzinho, o Rivellino ou o Gérson. Sabia que eles não teriam muito tempo para se entrosar, mas sabia que tinham a inteligência e a qualidade para se adaptarem a diferentes funções, e nós ganhamos a Copa do Mundo — declarou Zagallo após a conquista.

Brasil conquistou o Tri da Copa do Mundo com uma seleção de craques
Brasil conquistou o Tri da Copa do Mundo com uma seleção de craques (Divulgação/Fifa)

