CBF confirma locais dos amistosos do Brasil com França e Croácia

A CBF confirmou nesta sexta-feira (19) os locais dos jogos do Brasil com França e Croácia, em março. Os amistosos, os últimos antes de o técnico Carlo Ancelotti convocar a Seleção Brasileira que irá à Copa do Mundo, serão realizados em Boston e Orlando.

continua após a publicidade

➡️Brasil tem dois dos cinco jogos mais procurados da 1ª fase da Copa do Mundo

As duas partidas já estavam confirmadas para os Estados Unidos, mas faltava a definição dos locais. O amistoso com a França, em 26 de março, será disputado no Gillette Stadium, em Boston. O estádio também será palco de sete partidas da Copa do Mundo.

Cinco dias depois, o Brasil vai encarar a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando. O estádio foi o mesmo que abrigou o confronto entre Los Angeles FC e Flamengo este ano, pela primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Toda a preparação para a Data Fifa de março será realizada em Orlando. A Seleção ficará hospedada e irá treinar no Complexo da ESPN, e irá a Boston apenas para a partida com a França.

— Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Desde quando asseguramos a classificação nós havíamos decidido enfrentar seleções bem ranqueadas, classificadas para a Copa e que representassem escolas diferentes — considerou Rodrigo Caetano, coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF, sobre os amistosos do Brasil.

continua após a publicidade

— Tivemos adversários da Ásia (Coreia do Sul e Japão), das escolas africanas (Senegal e Tunísia) e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a Seleção Brasileira como as outras fizeram — acrescentou Caetano.

Seleção aguarda definição da Fifa sobre base de treinamentos na Copa do Mundo

Na semana passada, a comissão técnica da Seleção Brasileira encerrou as visitas aos locais que poderão servir de base para a equipe durante a primeira fase da Copa do Mundo. Ao todo, foram visitados seis centros de treinamento e dez hotéis em Nova Jersey, Filadélfia e Miami. A CBF encaminhou à Fifa sua lista de preferências. A entidade deve confirmar o local escolhido em 16 de janeiro.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba