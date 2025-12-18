Thiago Silva vira assunto após jogo do Flamengo no Mundial

O zagueiro Marquinhos, do PSG, foi duramente criticado por sua atuação diante do Flamengo, na final do Intercontinental. Em meio a insegurança do atual zagueiro da Seleção Brasileira no jogo, o nome de Thiago Silva entrou em alta. Muitos torcedores defendem que Thiago merecia a vaga de Marquinhos na seleção de Ancelotti.

O Fluminense anunciou a rescisão contratual com Thiago Silva. O zagueiro deixa o clube cerca de seis meses antes do término previsto em contrato, e a tendência é que retorne ao futebol europeu para os últimos capítulos de sua carreira.

Marquinhos tem atuação contestada

Já nos acréscimos, Ousmane Dembélé fez uma linda jogada pelo lado direito e encontrou o zagueiro brasileiro livre de marcação, na cara do gol rubro-negro. No momento da finalização, Marquinhos errou o chute e a bola acabou subindo sob a trave. Além do gol perdido, Marquinhos foi responsável pelo pênalti em Arrascaeta.

Flamengo domina, mas vê Mundial escapar nos pênaltis para o PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.

