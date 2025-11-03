Convocação de Vitor Roque, do Palmeiras, divide opiniões: 'Não tem como'

Vivendo um ótimo momento com a camisa do Palmeiras, o atacante Vitor Roque foi uma das principais surpresas na lista de convocados para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3). No entanto, a presença da jovem promessa não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.

De olho nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados para a próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

No entanto, a convocação de Vitor Roque não agradou a todos os torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, os internautas comemoraram a presença do jovem atacante, mas se mostraram preocupados com o risco de lesão, nesta reta final da temporada. Confira abaixo.

Liderados por Vitor Roque e Flaco López, o Palmeiras segue disputando os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Peça fundamental no elenco comandado por Abel Ferreira, o atacante foi convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti.

Com a presença do atacante do Palmeiras, veja a lista de convocados

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

