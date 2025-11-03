Convocação de Vitor Roque, do Palmeiras, divide opiniões: 'Não tem como'
Atacante foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti
Vivendo um ótimo momento com a camisa do Palmeiras, o atacante Vitor Roque foi uma das principais surpresas na lista de convocados para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3). No entanto, a presença da jovem promessa não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.
De olho nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados para a próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.
No entanto, a convocação de Vitor Roque não agradou a todos os torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, os internautas comemoraram a presença do jovem atacante, mas se mostraram preocupados com o risco de lesão, nesta reta final da temporada. Confira abaixo.
Liderados por Vitor Roque e Flaco López, o Palmeiras segue disputando os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Peça fundamental no elenco comandado por Abel Ferreira, o atacante foi convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti.
➡️Rodízio no elenco, jogos decisivos pelo Brasileiro e Libertadores: veja a agenda do Palmeiras em novembro
Com a presença do atacante do Palmeiras, veja a lista de convocados
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
