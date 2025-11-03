menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Convocação de Vitor Roque, do Palmeiras, divide opiniões: 'Não tem como'

Atacante foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
16:20
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraVitor Roque comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vivendo um ótimo momento com a camisa do Palmeiras, o atacante Vitor Roque foi uma das principais surpresas na lista de convocados para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3). No entanto, a presença da jovem promessa não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos

De olho nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados para a próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

No entanto, a convocação de Vitor Roque não agradou a todos os torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, os internautas comemoraram a presença do jovem atacante, mas se mostraram preocupados com o risco de lesão, nesta reta final da temporada. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Liderados por Vitor Roque e Flaco López, o Palmeiras segue disputando os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Peça fundamental no elenco comandado por Abel Ferreira, o atacante foi convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti.

➡️Rodízio no elenco, jogos decisivos pelo Brasileiro e Libertadores: veja a agenda do Palmeiras em novembro

Com a presença do atacante do Palmeiras, veja a lista de convocados

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

continua após a publicidade

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras
Vitor Roque foi convocado para a Seleção Brasileira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias