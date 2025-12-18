Veja como vai ser a distribuição das vagas do futebol para Los Angeles-2028
Torneio acontece de 5 a 30 de janeiro de 2028
Na quarta-feira (17), o Conselho da Fifa determinou o número de vagas do futebol para as Olimpíadas de Los Angeles e a data da competição. O torneio acontece de 5 a 30 de janeiro de 2028.
Na disputa feminina, além das anfitriãs, a distribuição das vagas será feita da seguinte maneira:
AFC (Confederação Asiática de Futebol): 2.5
CAF (Confederação Africana de Futebol: 2
Concacaf (Confderação do Norte, América Central e Associação do Caribe de Futebol): 3
CONMEBOL (Confederação Sul-Americana): 2.5
OFC (Confederação da Oceania): 1
UEFA (União das Associações Europeias): 4
Já no torneio masculino, as vagas estarão em disputa da seguinte maneira (os americanos já têm lugar assegurado):
AFC: 2
CAF: 2
Concacaf: 1
CONMEBOL: 2
OFC: 1
UEFA: 3
Brasil busca o terceiro ouro no futebol masculino
Caso se classifique no Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira masculina buscará o terceiro ouro olímpico. O país venceu em 2016, no Rio, e em 2020, em Tóquio, com vitórias, respectivamente, sobre a Alemanha e Espanha. Já na última edição dos Jogos, em 2024, a Seleção feminina alcançou a final pela terceira vez e ficou com a prata, diante dos EUA, repetindo o feito de 2008 e 2004, contra a mesma seleção.
Em 2028, caso se classifique, o Brasil irá em busca do inédito ouro no feminino.
Abaixo, os últimos medalhistas olímpicos do futebol masculino:
Paris 2024: Espanha, França e Marrocos
Tóquio 2020: Brasil, Espanha e México
Rio 2016: Brasil, Alemanha e Nigéria
Londres 2012: México, Brasil e Coreia do Sul
Pequim 2008: Argentina, Nigéria e Brasil
Atenas 2004: Argentina, Paraguai e Itália
Sydney 2000: Camarões, Espanha e Chile
Atlanta 1996: Nigéria, Argentina e Brasil
Barcelona 1992: Espanha, Polônia e Gana
Seul 1988: União Soviética, Brasil e Alemanha
Los Angeles 1984: França Brasil Iugoslávia
Moscou 1980: Tchecoeslováquia Alemanha
A seguir, todos os medalhistas no feminino:
Paris 2024: EUA, Brasil e Alemanha
Tóquio 2020: Canadá, Suécia e EUA
Rio 2016: Alemanha, Suécia e Canadá
Londres 2012: EUA, Japão e Canadá
Pequim 2008: EUA, Brasil e Alemanha
Atenas 2004: EUA, Brasil e Alemanha
Sydney 2000: Noruega, EUA e Noruega
