Veja como vai ser a distribuição das vagas do futebol para Los Angeles-2028

Na quarta-feira (17), o Conselho da Fifa determinou o número de vagas do futebol para as Olimpíadas de Los Angeles e a data da competição. O torneio acontece de 5 a 30 de janeiro de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo

Na disputa feminina, além das anfitriãs, a distribuição das vagas será feita da seguinte maneira:

AFC (Confederação Asiática de Futebol): 2.5

CAF (Confederação Africana de Futebol: 2

Concacaf (Confderação do Norte, América Central e Associação do Caribe de Futebol): 3

CONMEBOL (Confederação Sul-Americana): 2.5

OFC (Confederação da Oceania): 1

UEFA (União das Associações Europeias): 4



Já no torneio masculino, as vagas estarão em disputa da seguinte maneira (os americanos já têm lugar assegurado):

continua após a publicidade

AFC: 2

CAF: 2

Concacaf: 1

CONMEBOL: 2

OFC: 1

UEFA: 3

Brasil busca o terceiro ouro no futebol masculino

Caso se classifique no Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira masculina buscará o terceiro ouro olímpico. O país venceu em 2016, no Rio, e em 2020, em Tóquio, com vitórias, respectivamente, sobre a Alemanha e Espanha. Já na última edição dos Jogos, em 2024, a Seleção feminina alcançou a final pela terceira vez e ficou com a prata, diante dos EUA, repetindo o feito de 2008 e 2004, contra a mesma seleção.

Em 2028, caso se classifique, o Brasil irá em busca do inédito ouro no feminino.

Abaixo, os últimos medalhistas olímpicos do futebol masculino:



Paris 2024: Espanha, França e Marrocos

Tóquio 2020: Brasil, Espanha e México

Rio 2016: Brasil, Alemanha e Nigéria

Londres 2012: México, Brasil e Coreia do Sul

Pequim 2008: Argentina, Nigéria e Brasil

Atenas 2004: Argentina, Paraguai e Itália

Sydney 2000: Camarões, Espanha e Chile

Atlanta 1996: Nigéria, Argentina e Brasil

Barcelona 1992: Espanha, Polônia e Gana

Seul 1988: União Soviética, Brasil e Alemanha

Los Angeles 1984: França Brasil Iugoslávia

Moscou 1980: Tchecoeslováquia Alemanha



A seguir, todos os medalhistas no feminino:



Paris 2024: EUA, Brasil e Alemanha

Tóquio 2020: Canadá, Suécia e EUA

Rio 2016: Alemanha, Suécia e Canadá

Londres 2012: EUA, Japão e Canadá

Pequim 2008: EUA, Brasil e Alemanha

Atenas 2004: EUA, Brasil e Alemanha

Sydney 2000: Noruega, EUA e Noruega