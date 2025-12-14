Ancelotti e CBF iniciam negociação para renovar contrato do italiano até a Copa de 2030

Carlo Ancelotti e a CBF iniciaram negociações para renovar o contrato do técnico italiano até a Copa do Mundo de 2030, estendendo o vínculo atual que vale até o fim do Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A informação, publicada primeiro pelo jornal espanhol As e confirmada pelo Lance!, sinaliza confiança da cúpula brasileira no comandante que chegou em maio de 2025 para substituir Dorival Júnior.

Ancelotti diz que Neymar estará na Copa 'se estiver bem'

Desde os primeiros dias, Ancelotti agradou a Confederação Brasileira de Futebol com resultados positivos em oito jogos pela Seleção, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas — sendo quatro partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e quatro amistosos. O Brasil só volta a campo em março de 2026, para duelos contra França e Croácia, na última Data Fifa antes do torneio.

Após o sorteio dos grupos do Mundial, que colocou o Brasil no Grupo G, contra Marrocos (13 de junho, sábado, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey), Haiti (19 de junho, sexta-feira, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia) e Escócia (24 de junho, quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami), Ancelotti e sua equipe viajaram pelas cidades-sede em busca de campos e instalações para a base da Seleção durante o torneio. As tratativas contratuais com a CBF serão retomadas após o recesso de fim de ano, com foco em alinhar planos para o longo prazo.

Ancelotti já ostenta o maior salário entre técnicos de seleções no mundo, com cerca de 10 milhões de euros por ano (R$ 63,4 milhões), além de bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) previsto no atual acordo caso o Brasil conquiste o hexa em 2026.