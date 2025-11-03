Com convocação da Seleção, Flamengo terá desfalques em jogo decisivo do Brasileirão

Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, foram convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia neste mês. Com os nomes rubro-negros na lista, o técnico Filipe Luís não contará com o lateral-esquerdo e com o zagueiro para a partida contra o Sport no dia 15 de novembro. A dupla, aliás, também pode ficar fora do clássico com o Fluminense.

A partida entre Sport e Flamengo, válida ainda pelo primeiro turno do Brasileirão, foi marcada durante os jogos das seleções, quando as demais equipes descansarão. Como a Data Fifa vai ser do dia 10 ao dia 18, Alex Sandro e Danilo também podem ficar fora do clássico com o Fluminense, que será disputado no dia 19 (data idealizada inicialmente).

Ancelotti justifica convocações

Durante a coletiva de imprensa após a divulgação da lista, o técnico Carlo Ancelotti explicou o seu ponto de vista.

- Conhecemos o calendário, mas acredito que a prioridade hoje é a seleção brasileira. Então, temos chamado jogadores que acho que podem ajudar a seleção brasileira nesses dois jogos, jogadores do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras - destacou Ancelotti.

Ancelotti convoca jogadores do Flamengo para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF)

- Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança na Data Fifa de outubro. Acho que vou ter uma equipe mais definida, nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Temos sete jogadores do Brasileirão. É um bom nível do campeonato e temos muitos jogadores que podem estar. Vamos ter uma equipe mais definida, com esses amistosos - afirma Ancelotti.

Em outra resposta, Ancelotti comentou que Pedro, também do Flamengo, tinha chance de ser convocado. No entanto, a lesão no braço direito o tirou da lista. Assim, segundo o treinador italiano, ele pode aparecer na lista dos amistosos na Data Fifa de março.

Outras seleções também podem desfalcar o Flamengo

Além de jogadores brasileiros, estrangeiros do Flamengo também podem ser convocados. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, pelo Uruguai, estão jogando bem. O mesmo vale para Pulgar, do Chile, Carrascal, da Colômbia, e Gonzalo Plata, do Equador.

