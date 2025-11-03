Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos

O Palmeiras terá um representante na última lista de convocados da Seleção Brasileira, divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O centroavante Vitor Roque, titular de Abel Ferreira e que tem sido peça fundamental da equipe nesta reta final de temporada, foi chamado para os amistosos contra Senegal, dia 15, em Londres, e Tunísia, dia 18, em Lille.

Com a convocação, o centroavante do Palmeiras será baixa no duelo contra o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Além disso, há chances de Vitor Roque também desfalcar o Palmeiras contra o Atlético-MG, em jogo que ainda será desmembrado pela CBF, e deve acontecer entre os dias 19 e 20.

Questionado se conversou com Palmeiras e Flamengo em relação à convocação, já que os dois times brigam pelo Brasileirão e terão jogos durante da Data Fifa, Ancelotti disse que conhece o calendário, mas neste momento a prioridade é a Seleção Brasileira.

- Sim. Conhecemos o calendário, mas acho que a prioridade nesse momento, hoje, é a equipe nacional, a Seleção Brasileira. Então, temos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a Seleção Brasileira nesses esses dois jogos, o mesmo de Flamengo, como o Vitor Roque do Palmeiras - disse o treinador do Brasil.

Em 50 jogos disputados pelo Verdão nesta temporada, o Tigrinho marcou 17 gols e deu cinco assistências. Nas redes sociais, o Palmeiras parabenizou o camisa 9 pela convocação e desejou boa sorte. Confira a publicação abaixo:

Com Vitor Roque, veja a lista de convocados do Brasil:

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

