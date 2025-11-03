Cruzeiro: Fabrício Bruno está de volta à Seleção Brasileira
Mesmo com falha na derrota para o Japão, zagueiro voltou a ser convocado por Ancelotti
- Matéria
- Mais Notícias
A falha na derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2, em Tóquio, no amistoso disputado em 14 de outubro, não tirou a confiança do técnico italiano Carlo Ancelotti no zagueiro Fabrício Bruno. O jogador do Cruzeiro foi convocado nesta segunda-feira (3) para os dois últimos amistosos do ano, contra Senegal e Tunísia ainda neste mês.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na entrevista coletiva após a convocação, Carlo Ancelotti falou sobre a presença de Fabrício Bruno na lista:
- É verdade que Fabrício saiu triste do jogo com o Japão, mas o pensamento do estafe técnico da CBF não é embasado no erro que ele fez no Japão, mas baseado nos muitos jogos que ele está fazendo bem. Temos muita confiança nele, nas suas características e qualidades. O erro é um bom momento para ser melhor, para aprender – afirmou o técnico da Seleção Brasileira.
Fabrício Bruno errou ao tentar sair jogando no lance em que a Seleção Japonesa diminuiu o placar no início do segundo tempo, com gol de Minamino. O Brasil fez 2 a 0 no primeiro tempo e sofreu três gols na etapa final.
Fabrício Bruno esteve em três das quatro listas de convocados por Carlo Ancelotti
Essa é a terceira vez que Fabrício Bruno aparece entre as quatro convocações feitas por Carlo Ancelotti, na temporada. O zagueiro do Cruzeiro participou da derrota por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, em 9 de setembro, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, além da partida contra o Japão, em Tóquio.
Fabrício Bruno já havia sido convocado também pelo técnico Dorival Júnior em 2024, quando atuava pelo Flamengo. Na ocasião, o zagueiro participou dos amistosos contra Inglaterra (1 a 0, em Londres) e Espanha (3 a 3, em Madri), em março do ano passado.
O Brasil joga dia 15, contra Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, e dia 18, contra Tunísia, no Decathlon Arena, em Lille, na França. A apresentação dos convocados para os últimos amistosos do ano será a partir de domingo (9), em Londres. Fabrício Bruno viaja após a partida contra o Fluminense, domingo (9), no Mineirão, às 16h, e corre o risco de ficar de fora do jogo pela 34ª rodada, contra o Juventude, em Caixas do Sul, marcado para dia 19 – a CBF ainda não confirmou data e horário das partidas dessa rodada.
- Matéria
- Mais Notícias