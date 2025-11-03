Ancelotti revela se conversou com Neymar e explica ausência em convocação da Seleção
Neymar retornou de lesão no final de semana
Carlo Ancelotti foi questionado novamente sobre a ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira, que aconteceu nesta segunda-feira (3), na sede da CBF. O técnico também respondeu se chegou a conversar com o camisa 10 do Santos. O Brasil vai a campo nos dias 15 e 18 de novembro contra Senegal e Tunísia.
- Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo - destacou Ancelotti.
Neymar voltou a campo pelo Santos no sábado (1). Após 48 dias afastado, ganhou minutos no empate do Santos por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. O jogador não foi convocado em nenhuma Data Fifa nesta temporada, que marcou também seu retorno ao futebol brasileiro.
O camisa 10 não atuava desde o dia 14 de setembro, quando o Peixe também empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta lidava com a terceira lesão de Neymar na temporada, uma contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita.
O último jogo de Neymar pela Seleção Brasileira foi em 2023, pelas Eliminatórias, contra o Uruguai.
Confira a lista de Ancelotti:
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
Seleção se prepara para últimos amistosos do ano
Segundo declarou o próprio Ancelotti na última Data Fifa, as partidas com Senegal e Tunísia devem ser os últimos para testes de jogadores. A intenção é que na próxima rodada de jogos, em março, a convocação da Seleção Brasileira já conte praticamente com o grupo que o técnico pretende levar à Copa do Mundo.
Até aqui, Carlo Ancelotti utilizou 39 jogadores nos seis jogos em que comandou o Brasil — quatro pelas Eliminatórias e os dois amistosos do mês passado, diante de Coreia do Sul e Japão.
Com os jogos desta Data Fifa acontecendo em Londres e Lille, a Seleção Brasileira irá se apresentar diretamente na Europa, a partir do próximo domingo (9). A maior parte da preparação, para o jogo com o Senegal no Emirates Stadium, será feita no CT do Arsenal Ao todos, estão previstos cinco atividades no local. O Brasil fará um único treino na França, no Decathlon Stadium, local do amistoso com a Tunísia.
