Rizek vê recado de Ancelotti a craque da Série A após convocação de Vitor Roque
Jornalista analisou a convocação da Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
Após a convocação da Seleção Brasileira, para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que acontecem nos próximos dias 15 e 18 de novembro, o jornalista André Rizek comentou que a presença do atacante Vitor Roque, do Palmeiras, indica que o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge, perdeu a vaga na equipe comandada por Carlo Ancelotti.
➡️Vitor Roque é convocado pela Seleção Brasileira e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos
Vivendo grande fase com a camisa do Cruzeiro, Kaio Jorge esteve presente na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, ainda na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na visão do apresentador do programa "Seleção Sportv", está claro que Vitor Roque assumiu a vaga do artilheiro do Cabuloso.
- Para mim tem um recado aí. Está claro que o Vitor Roque passou o Kaio Jorge. O Kaio foi convocado para os jogos contra Chile e Bolívia, entrou alguns minutos contra o Chile, voltou para o Cruzeiro e, desde então, nas duas convocações seguintes, não foi convocado. Aí agora aparece o Vitor Roque. Para mim está claro que o Kaio Jorge foi colocado de lado - disse Rizek.
De olho na próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 representantes da Seleção Brasileira.
➡️Ancelotti explica convocação de jogadores de Flamengo e Palmeiras para a Seleção Brasileira
Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
➡️Luciano Juba representa o Bahia na convocação para a Seleção Brasileira
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias