Seleção Brasileira

CBF confirma amistosos de março nos EUA e preferência de Ancelotti pré-Copa

Rivais serão europeus e início da preparação antes do Mundial será no Brasil

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
15:39
Atualizado há 42 minutos
O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, revelou nesta segunda-feira duas importantes novidades sobre o planejamento da Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti para 2026. O dirigente confirmou que os amistosos de março serão disputados nos Estados Unidos e que os adversários serão seleções europeias, reforçando a estratégia da comissão técnica em buscar rivais de alto nível no início do próximo ano.

➡️Convocação da Seleção: confira a última lista de Ancelotti no ano

Segundo Caetano, os confrontos ainda não estão oficialmente definidos, mas a tendência é que as confirmações ocorram nos próximos dias, já que algumas seleções europeias ainda estão em fase final de disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além da definição dos amistosos, Caetano também detalhou o plano de preparação da Seleção antes da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O dirigente informou que a equipe de Carlo Ancelotti fará sua fase inicial de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

De acordo com ele, a ideia é iniciar os trabalhos no Brasil para a equipe ficar mais próximo do torcedor e em um ambiente de concentração que a Seleção conhece bem.

Ainda segundo o dirigente, antes do embarque para os Estados Unidos, a Seleção deverá disputar um amistoso no Rio de Janeiro, em clima de despedida da torcida brasileira. Já no território norte-americano, outro jogo preparatório está previsto, como parte da aclimatação final para o Mundial.

Com essas definições, a CBF reforça o planejamento detalhado que vem sendo feito para dar sequência ao trabalho de renovação da equipe e garantir que o Brasil chegue em condições ideais à disputa da próxima Copa do Mundo.

