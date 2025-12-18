Europeus reagem a jogo de Endrick pelo Real Madrid: 'Não estão preparados'

O Real Madrid venceu o Talavera, da terceira divisão espanhola, por 3 a 2, na quarta-feira (17), no Estádio Municipal El Prado, em partida válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Disputado em campo de dimensões modestas, o confronto reforçou o caráter da competição como vitrine para atletas com menos espaço nos principais jogos, que buscaram demonstrar serviço com a camisa merengue. Um dos destaques foi Endrick, escalado como titular pela primeira vez na temporada sob o comando de Xabi Alonso.

O brasileiro iniciou sua primeira partida como titular pelo Madrid desde 18 de maio, na última rodada da La Liga 2024/25, e esteve perto de sair com duas assistências, não fosse o desperdício de Kylian Mbappé. Logo aos quatro minutoso camisa 9 encontrou o francês com um passe de trivela preciso, deixando-o frente a frente com o goleiro, mas a finalização saiu em cima de Jaime González. No começo do segundo tempo, Endrick recebeu próximo ao círculo central, superou um marcador e o acionou novamente em profundidade, porém o artilheiro tentou uma cavadinha e desperdiçou mais uma chance clara.

Assim, mesmo sem participação direta nos gols, o Cria da Academia teve boa atuação, apesar de atuar fora de sua posição de origem como referência no ataque. O brasileiro foi escalado pela ponta direita em um trio de ataque formado por Gonzalo García como centroavante e Mbappé pelo lado esquerdo.

Nas redes sociais, o brasileiro recebeu uma série de elogios. Confira alguns comentários e, em seguida, acompanhe os melhores momentos de Endrick na partida contra o Talavera:

Tradução: Endrick é o melhor dos jovens jogadores do Real Madrid, o joguinho que Mastantuono e Gonzalo estão fazendo não passa de fantasmas.

Tradução: O caso de Endrick é inacreditável. O jogador que mais estamos ansiosos para ver é aquele que sai no inverno.

Tradução: Eles não estão preparados para o quão bom Endrick é.

Tradução: Seria preciso ser cego (ou estar com a visão comprometida) para não reconhecer o que Endrick pode trazer para esta equipe.

Tradução: Os minutos de Endrick são motivo suficiente para demitir Xabi Alonso.

Como foi a partida? ⚽

O placar favorável ao Madrid ao fim da primeira etapa pode sugerir um domínio tranquilo, mas o cenário foi mais equilibrado do que indica o resultado. O Talavera criou duas chances claras, com Marcos Moreno, que obrigou Andriy Lunin a grande defesa em cabeceio após cruzamento, e Gonzalo Di Renzo, que arriscou de fora da área e viu a bola passar rente à trave. Ainda assim, a modesta equipe produziu maior volume ofensivo; porém, Mbappé decidiu o jogo ao marcar um gol e participar diretamente de outro após os 40 minutos. Arda Güler ainda exigira boa intervenção em cobrança de falta e Dani Ceballos quase balançara as redes em jogada individual dentro da área.

O Real iniciou o segundo tempo com postura mais cautelosa, administrou a vantagem e deu a impressão de que confirmaria o resultado sem maiores dificuldades. Aos 34', porém, Nahuel Arroyo surgiu de forma inesperada para completar cruzamento rasteiro de Manuel Farrando na segunda trave e recolocar o Talavera no jogo. A resposta madridista veio com a entrada de titulares, e Mbappé marcou o gol que praticamente selou a classificação aos 43', embora a equipe da casa ainda tenha diminuído no primeiro minuto dos acréscimos, com Di Renzo.

Kylian Mbappé, do Real Madrid, enfrenta o goleiro Jaime González, do Talavera, pela Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)

De saída ✈️

Segundo o portal "Trivela", Endrick deve sair da Espanha no dia 1º de janeiro, assim que a janela de transferências do verão europeu se abrir. O acordo entre o atacante e o Lyon, da França, foi firmado em outubro, mas o contrato ainda não havia sido assinado.

Desde outubro, o jogador mantém conversas com o técnico Paulo Fonseca e tem acompanhado as partidas do Lyon na Ligue 1 e na Europa League, conforme publicado no site brasileiro. Com poucas opções como referência ofensiva, o brasileiro deve ter mais oportunidades com o português do que vinha tendo sob comando de Xabi. Endrick defenderá a equipe por seis meses, sem custos, antes de retornar ao Real em 2026/27. O acordo, aliás, não prevê opção de compra.

