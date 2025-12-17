Chelsea divulga motivo de ausência de Estêvão após repercussão

O Chelsea venceu o Cardiff City por 3 a 1 e avançou às semifinais da Copa da Liga Inglesa, na terça-feira (16), fora de casa. Antes do duelo, quando os Blues anunciaram a escalação, a ausência de Estêvão entre os relacionados foi motivo de repercussão, pois não havia sido divulgado o motivo do afastamento. Porém, no dia seguinte a classificação, o clube divulgou que o brasileiro sofreu uma lesão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em nota divulgada no site oficial, o Chelsea, em aspa do treinador Enzo Maresca, anunciou que Estêvão sofreu uma lesão muscular leve, mas que tirou ele de campo na Copa da Liga e tirará do próximo compromisso, contra o Newcastle, no sábado (20), pela Premier League, mas que pode voltar na rodada seguinte, diante do Aston Villa.

continua após a publicidade

— Estêvão tem um pequeno problema muscular, uma lesão leve. Ele não estará disponível para o jogo contra o Newcastle, mas veremos como será no próximo. Acho que ele poderá estar disponível para o próximo jogo — afirmou Maresca no comunicado.

Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A ausência do brasileiro foi sentida pela torcida, pois, nos últimos jogos, ficou fora do time titular, logo após viver grande fase no Chelsea e na Seleção Brasileira. Após novembro de destaque, com gols na Champions League, principalmente contra o Barcelona, Estêvão começou entre os onze apenas na primeira partida de dezembro, na derrota por 3 a 1 contra o Leeds United.

continua após a publicidade

Nestes jogos em que ficou no banco, entrou em dois, mas com poucos minutos e participação dentro de campo. Na que não entrou, na derrota de virada contra a Atalanta, pela Champions League, Enzo Maresca foi criticado por não o colocar em campo, mesmo com o Chelsea sendo forçado a gastar uma substituição por conta de uma lesão de Wesley Fofana, o que, na visão do treinador, impossibilitou a entrada de Estêvão.

Estêvão, do Chelsea, reage anteno banco de reservas durante a partida entre Bournemouth e Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Chelsea 🤝 Copa da Liga Inglesa

A vitória do Chelsea começou aos 11 minutos, quando Garnacho recebeu passe de Facundo Buonanotte e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 29', David Turnbull empatou para o Cardiff, após falha defensiva dos Blues. Aos 36', João Pedro fez pivô para Andrey Santos, que serviu Pedro Neto, autor do segundo gol londrino. Nos acréscimos, o centroavante apareceu novamente e lançou para o autor do primeiro gol, que definiu a vitória e garantiu a classificação.

Agora, o Chelsea conhecerá seu adversário na semifinal por meio de sorteio. Pentacampeão da competição, o clube busca encerrar um jejum de dez anos na Copa da Liga, cuja última conquista ocorreu na temporada 2014/15.

Pedro Neto, do Chelsea, comemora o segundo gol na vitória sobre o Cardiff, válida pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Adrian Dennis/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.