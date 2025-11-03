Sóbis reprova ida de jogador do Vasco para a Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti acompanhou o Cruz-Maltino contra o São Paulo
Carlo Ancelotti pode convocar alguns jogadores do Vasco para a Seleção Brasileira, e Rafael Sóbis reprovou a convocação de um deles neste domingo (2). No último amistoso do Brasil, o lateral Paulo Henrique marcou um gol em sua estreia com a Amarelinha.
Durante o programa "Fechamento Sportv", a bancada debatia a possibilidade de convocar Philipe Coutinho, do Vasco, para a Seleção Brasileira. O ex-jogador e agora comentarista Rafael Sóbis foi contra.
- Se for para dar chance para alguém novo, é o Matheus Pereira - analisou Rafael Sóbis.
O meia do Vasco tem grande história na Seleção Brasileira, desde as categorias de base. Nos últimos meses, o desempenho da estrela vascaína melhorou muito. Com a chegada de Fernando Diniz, Coutinho começou a se destacar e assumir o protagonismo esperado desde 2024.
No domingo (2), Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, assistiu in loco a derrota do Vasco para o São Paulo por 2 a 0. Ele já levou o lateral Paulo Henrique na última Data Fifa, e o jogador se destacou muito nos amistosos.
Diniz comenta sobre possível convocação de jogadores do Vasco para a Seleção Brasileira
Após a derrota para o São Paulo, neste domingo (2), Fernando Diniz comentou de forma ponderada sobre a possibilidade de jogadores do Vasco serem convocados para a Seleção Brasileira. O técnico italiano, que esteve em São Januário para acompanhar a partida, divulgará a lista de convocados nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), para os amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa.
O treinador cruzmaltino afirmou que o desempenho diante do São Paulo não deve interferir nas decisões de Ancelotti.
— Acho que não é por causa do jogo de hoje que o Paulo Henrique e o Rayan vão ser convocados ou não. Acho que o Rayan tem que ser convocado por tudo que vem construindo. O Paulo Henrique menos ainda, ele já mostrou lá que tem condição de ser convocado. O Coutinho eu acho que fez um bom jogo tecnicamente. Foi muito lúcido. Saiu porque estava cansado. Conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. Hoje faltou para a gente inspiração - comentou o técnico do Vasco sobre a Seleção Brasileira.
Há uma expectativa de que alguns jogadores do Vasco sejam lembrados por Ancelotti na Seleção Brasileira. Entre os nomes mais cotados estão Rayan, Paulo Henrique, Coutinho e o goleiro Léo Jardim. A confirmação virá com o anúncio oficial da convocação.
