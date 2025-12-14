Preterido na Seleção, Léo Pereira é protagonista no sucesso do Flamengo

Léo Pereira segue marcando o nome na história do Flamengo. Diante do Pyramids, na semifinal da Copa Intercontinental, o xerife foi o autor do gol que abriu o placar na vitória por 2 a 0, classificando a equipe à decisão contra o PSG. Um dos protagonistas da temporada rubro-negra, o zagueiro segue em busca de uma oportunidade na Seleção Brasileira.

Jogador de linha que mais minutos atuou pelo clube em 2025, o camisa 4 viu os dois principais companheiros de zaga, Léo Ortiz e Danilo, serem convocados para defender a Amarelinha. A vez de Léo Pereira, contudo, não veio.

O ídolo rubro-negro já questionou publicamente a falta de oportunidades na Seleção. Em entrevista ao portal "Ge", o zagueiro do Flamengo admitiu ficar incomodado por não ter sido chamado por Carlo Ancelotti e Dorival Júnior ao longo da temporada.

— Não é que é doloroso. Não é a palavra. Mas eu fico incomodado. Não tem como. É algo que busco diariamente. Não estou me preparando desde o início do ano para chegar na Seleção em 2026, não é isso. Mas me preparo a cada semana para jogar e performar. Quando vejo que estou preparado, pronto e fazendo as coisas acontecerem, fluírem e estou no melhor momento da carreira… falei em uma entrevista esses dias: o que posso fazer a mais? O que falta? — indagou o camisa 4.

— É preciso entender que a concorrência é muito alta, jogadores de Europa, companheiros aqui do Brasil, tem que estar muito bem alinhado comigo, com o que eu quero para a minha carreira, o que quero e posso entregar. Não depende de mim. Tem outros jogadores, escolhas técnicas. No que depender de mim, contem com o que for preciso. O que tenho feito durante o ano é muito gratificante ouvir as palavras do Filipe, companheiros de equipe, torcida, imprensa também. Estou preparado para qualquer cenário, é um objetivo pessoal, de qualquer brasileiro, chegar na Seleção. Tenho que entender também que tenho concorrência, mas preciso me preparar diariamente para poder, quem sabe, receber uma oportunidade — concluiu.

O protagonismo de Léo Pereira no Flamengo

Além da presença constante e inesgotável de Léo Pereira no time titular do Flamengo, o zagueiro é personagem principal de momentos-chave da equipe na temporada. O último foi exatamente o gol contra o Pyramids na semifinal do Mundial.

Se a campanha rubro-negra rumo ao tetracampeonato da Libertadores foi sacramentada com gol de Danilo, Léo Pereira manteve ela viva ainda no início. Na última rodada da fase de grupos, foi do camisa 4 o gol da classificação diante do Deportivo Táchira, na vitória por 1 a 0 no Maracanã. Já nas quartas de final, converteu com maestria o pênalti na disputa contra o Estudiantes.

No Brasileirão, Léo Pereira também deixou sua marca com gols em vitórias importantes, como o 2 a 1 sobre o Bragantino, o 2 a 1 contra o Mirassol e o 3 a 2 diante do Santos. Ao todo, são seis gols do zagueiro em 2025, considerando todas as competições.

Na defesa, o camisa 4 se tornou o comandante da zaga rubro-negra. Atuações como no empate por 0 a 0 com o Racing, em Avellaneda, para garantir o lugar do Flamengo na decisão da Libertadores, exemplificam a importância do xerife no time de Filipe Luís.

Léo Pereira e Flamengo terão uma última missão na próxima quarta-feira (17). A equipe enfrenta o PSG na final da Copa Intercontinental em Doha, no Catar.

Léo Pereira faz o gol do Flamengo sobre o Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

