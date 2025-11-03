'Jubinha Frete Grátis é Seleção': Luciano Juba foi pivô de polêmica entre Bahia e Sport

Luciano Juba é o mais novo lateral-esquerda da seleção brasileira. Um dos destaques do Bahia nesta temporada, o camisa 46 foi convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa deste ano, com amistosos marcados contra Senegal e Tunísia. Mas, antes mesmo de brilhar em Salvador, uma polêmica marcou sua transferência do Sport para o Tricolor baiano, que voltou à tona nesta segunda-feira com uma provocação nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Logo depois da convocação, o Bahia fez o seguinte post no perfil oficial do clube no X:

— 📦 🆓 JUBINHA FRETE GRÁTIS E SELEÇÃÃÃÃOOOO, P….

BBMP #VAMOOOOOOO #EleVeioDeGraça

Essa brincadeira ainda é fruto do imbróglio que envolveu a transferência de Luciano Juba do Sport para o Bahia, no momento em que o lateral-esquerdo chamava a atenção de todo o Brasil.

✅Convocação da Seleção: confira a última lista de Ancelotti no ano

Entenda as polêmicas entre Sport e Bahia no caso Juba

Luciano Juba, ex-Sport, comemora gol contra o Bahia na Fonte Nova; lateral é convocado para a Seleção (Foto: San Jr./Sport)

Toda a história começou ainda em 2022, quando Juba começou a se destacar com a camisa do Sport. Foram dez gols e nove assistências em 57 jogos naquela temporada, o que elevou as expectativas da torcida e da diretoria com o jogador para o ano seguinte. E ele correspondeu.

continua após a publicidade

Com um início de temporada avassalador, Luciano Juba chegou a incríveis 20 gols e 18 assistências em 53 partidas até deixar o Sport em setembro. Ou seja, ele sequer terminou a temporada com o Leão da Ilha. Vale destacar que, mesmo sendo um lateral de origem, o atleta era utilizado pelo técnico Enderson Moreira como um meia-atacante.

Os números, claro, chamaram a atenção de clubes como Vasco, Botafogo e Bahia, que queriam ter o jogador mais decisivo do Brasil na equipe. Mas foi este último que investiu mais esforços concretizar a transferência. O Tricolor aproveitou entraves na negociação do Sport por renovação com o atleta - que tinha vínculo até 31 de agosto - e assinou um pré-contrato com Juba.

continua após a publicidade

É daí que vem o "frete grátis", já que o Bahia trouxe o atleta sem custos, apesar do aumento significativo do salário.

Vale lembrar que o Bahia já era comandado pelo Grupo City e se posicionava cada vez mais forte no mercado. A diretoria até tentou antecipar a chegada do artilheiro e protagonista do Sport, mas o clube pernambucano negou as propostas e ainda acusou o Bahia de assédio.

O protagonismo pelo Tricolor

Juba, ex-Sport, em ação na partida entre Bahia e Palmeiras; lateral é convocado para a Seleção pela primeira vez (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Integrado ao elenco do Bahia no início do Bahia em setembro de 2023, Juba começou sua nova fase pelo Tricolor baiano com total confiança do técnico Rogério Ceni. Naquela temporada, ele chegou a vestir a camisa azul, vermelha e branca em 14 jogos, com um gol e duas assistências.

O detalhe é que, diferente da sua passagem pelo Sport, Juba voltou a jogar pela lateral-esquerda, mas nem isso apagou o protagonismo do camisa 46. Em 2024, ele fez a temporada mais regular da carreira e chegou ao status de insubstituível no time de Ceni, com três gols e cinco assistências em 63 jogos, números mais modestos, mas que ocultam a importância tática dele para o time.

Nesta temporada, ele manteve o alto nível, melhorou os números e encantou Ancelotti, que viu toda a torcida do Bahia clamar pela convocação de Juba depois que o lateral marcou um golaço contra o Santos, em agosto, sob os olhares atentos do italiano. A "prece" deu certo, e Luciano Juba se tornou, nesta segunda-feira, o segundo jogador do Bahia convocado para a Seleção nesta temporada.

E o que anima o torcedor é que esse deve ser só o começo da história de Juba com o Bahia, já que ele tem contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano.