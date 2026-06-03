BERNARDSVILLE, NJ (EUA) - Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira, participou de uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (3). A conversa com os jornalistas, no entanto, contou com uma cena inusitada. Endrick e Rayan, companheiros do atacante na Canarinho, acompanharam a entrevista diretamente da sala de imprensa. A dupla, inclusive, chegou a brincar com o colega e fechou a coletiva.

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Durante a coletiva, Fábio Seixas, diretor de comunicação da CBF, entrou na brincadeira e perguntou a Endrick e Rayan se eles gostariam de fazer alguma pergunta a Igor Thiago. O atacante do Real Madrid, inclusive, chegou a pedir para um jornalista perguntar se o companheiro falava espanhol.

— Acho que sei falar um pouco em espanhol. Ele fica nessa resenha dele, falando um portunhol. Pergunta para ele se ele sabe falar espanhol — respondeu Igor Thiago, brincando.

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Endrick e Rayan na coletiva de imprensa de Igor Thiago na Seleção (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Na sequência, Fábio Seixas respondeu: "Um dia você vem aqui falar espanhol e francês também".

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Endrick encerra coletiva de imprensa de Igor Thiago na Seleção

Por fim, Endrick foi o responsável por encerrar a coletiva de imprensa de Igor Thiago. Em tom descontraído, o atacante perguntou ao companheiro como era a sensação de estar entre os 26 convocados para a Copa do Mundo.

— Estou muito feliz de ser um dos convocados, poder compartilhar esse momento com vocês, que é único. Ter a possibilidade de cravar o nome na história. Espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar — respondeu Igor Thiago ao companheiro de ataque.

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Igor Thiago enaltece a relação entre os atacantes

Aproveitando as presenças de Endrick e Rayan na coletiva, Igor Thiago destacou a boa relação entre os atacantes da Seleção Brasileira. Apesar da disputa por posição, o camisa 25 ressaltou que a parceria entre eles é saudável e serve como motivação para que todos busquem evoluir constantemente.

— A nossa relação é muito boa. Tem uma relação muito boa e positiva com eles. Sem dúvida, eles me incentivam a ser uma pessoa melhor, um jogador melhor. E ter eles do meu lado me dá essa confiança, esse conforto de poder estar aqui na seleção também — detalhou.

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