logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sabrina Sato celebra marca de um ano para a Copa do Mundo Feminina

Apresentadora participou de ação da FIFA nas redes sociais

PorLance!São Paulo (SP)
25/06/2026 13:02
Favorite o Lance! no Google
Sabrina Sato. (Divulgação)
Sabrina Sato. (Divulgação)

A um ano do início da Copa do Mundo Feminina de 2027, a apresentadora e influenciadora Sabrina Sato participou de uma ação promovida pela Fifa para celebrar a contagem regressiva para o torneio. Convidada pela entidade máxima do futebol, ela integrou uma publicação colaborativa nas redes sociais em referência aos 365 dias que faltam para o início da competição, marcada para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

continua após a publicidade
  • Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com referência à Copa do Mundo Feminina. (Fifa/Divulgação)

    Projeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil

    Futebol Feminino
    Há 19 horas
  • Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

    Seleção Feminina jogará no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027

    Futebol Feminino
    Há 1 semana
  • Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

    Falta um ano! Relembre os marcos do futebol feminino rumo à Copa de 2027

    Futebol Feminino
    Há 19 horas

    • Além de ser a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul, o Brasil será o primeiro país do continente a sediar a principal competição do futebol feminino. A expectativa é de que o evento impulsione ainda mais o crescimento da modalidade e deixe um legado duradouro para o esporte no país. Sabrina comemorou o convite da entidade e destacou a importância da competição para o futebol feminino brasileiro.

    — Fiquei muito feliz com o convite da FIFA para participar desse momento tão especial. Receber a Copa do Mundo Feminina no Brasil é uma conquista enorme e uma oportunidade de mostrar ao mundo a força das nossas atletas e da nossa torcida — afirmou.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    Ao longo da carreira, Sabrina construiu uma relação próxima com o esporte e participou de diferentes iniciativas ligadas ao movimento olímpico e ao apoio a atletas brasileiros. A escolha da apresentadora para a campanha faz parte da estratégia da FIFA de ampliar o alcance da Copa do Mundo Feminina junto a diferentes públicos e reforçar a mobilização em torno do torneio.

    A edição de 2027 será apenas a segunda da história a reunir 32 seleções, consolidando a expansão da modalidade em escala global. Com o Brasil no centro das atenções do futebol feminino mundial, a expectativa é de estádios cheios e de uma competição capaz de inspirar novas gerações de atletas e torcedores.

    continua após a publicidade

    ➡️ 'O lugar do Vasco é na Série A1', diz técnico Rubens Franco

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rubens Franco, treinador do Vasco. (Vasco/Divulgação)
    Futebol Feminino'O lugar do Vasco é na Série A1', diz técnico Rubens FrancoHá 19 horas
    Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com referência à Copa do Mundo Feminina. (Fifa/Divulgação)
    Futebol FemininoProjeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no BrasilHá 19 horas
    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoFalta um ano! Relembre os marcos do futebol feminino rumo à Copa de 2027Há 1 dia
    Tatiele Silveira seguirá no comando do Colo Colo. (Tatiele Silveira renova com o Colo Colo. (Colo-Colo | Divulgação)
    Futebol FemininoTécnica brasileira Tatiele Silveira renova com o Colo-Colo até 2028Há 1 dia
    Michele Kang, nova dona do Lyon. (Lyon/Divulgação)
    Futebol FemininoMichele Kang acerta compra do Lyon e pode assumir controle total do clube francêsHá 1 dia
    Draft do Projeto Estrelas. (Estrelas/Divulgação)
    Futebol FemininoProjeto Estrelas realiza draft e encaminha 33 atletas para clubesHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)
    Passeio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol feminino
    Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'
    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Bia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'
    Entrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positiva
    Palmeiras é o atual campeão da Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
    Brasil Ladies Cup divulga tabela da 6ª edição com Flamengo, Palmeiras e ingressos gratuitos
    Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Seleção Feminina jogará no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027
    Sofia Couto, zagueira do Flamengo e da Seleção Brasileira sub-20. (CBF/Divulgação)
    Conheça a zagueira Sofia Couto, promessa do Flamengo de 18 anos
    Antônia, Luany e Arthur Elias durante treino da Seleção Brasileira. (Luciana Vermell/CBF)
    Arthur Elias amplia observações em Itu e mantém aberta a disputa por vagas na Copa do Mundo de 2027
    Fátima Dutra está na Ferroviária desde 2024. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
    Fátima Dutra renova com a Ferroviária até o fim de 2027
    Bahia vive boa fase na temporada. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
    Inspirado no Manchester City, Bahia lança perfil exclusivo para as Mulheres de Aço
    Monique comemora gol marcado contra a UDA-AL, pela Copa do Brasil Feminina. (Rafael Zocco/Ferroviária)
    Como conselho de ex-treinadora ajudou zagueira da Ferroviária a marcar 7 gols em 10 jogos
    Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF
    Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final