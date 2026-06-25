Sabrina Sato celebra marca de um ano para a Copa do Mundo Feminina Apresentadora participou de ação da FIFA nas redes sociais

A um ano do início da Copa do Mundo Feminina de 2027, a apresentadora e influenciadora Sabrina Sato participou de uma ação promovida pela Fifa para celebrar a contagem regressiva para o torneio. Convidada pela entidade máxima do futebol, ela integrou uma publicação colaborativa nas redes sociais em referência aos 365 dias que faltam para o início da competição, marcada para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

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Além de ser a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul, o Brasil será o primeiro país do continente a sediar a principal competição do futebol feminino. A expectativa é de que o evento impulsione ainda mais o crescimento da modalidade e deixe um legado duradouro para o esporte no país. Sabrina comemorou o convite da entidade e destacou a importância da competição para o futebol feminino brasileiro.

— Fiquei muito feliz com o convite da FIFA para participar desse momento tão especial. Receber a Copa do Mundo Feminina no Brasil é uma conquista enorme e uma oportunidade de mostrar ao mundo a força das nossas atletas e da nossa torcida — afirmou.

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Ao longo da carreira, Sabrina construiu uma relação próxima com o esporte e participou de diferentes iniciativas ligadas ao movimento olímpico e ao apoio a atletas brasileiros. A escolha da apresentadora para a campanha faz parte da estratégia da FIFA de ampliar o alcance da Copa do Mundo Feminina junto a diferentes públicos e reforçar a mobilização em torno do torneio.

A edição de 2027 será apenas a segunda da história a reunir 32 seleções, consolidando a expansão da modalidade em escala global. Com o Brasil no centro das atenções do futebol feminino mundial, a expectativa é de estádios cheios e de uma competição capaz de inspirar novas gerações de atletas e torcedores.

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