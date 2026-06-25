Conheça Gessime Yassine, 'nova joia' de Marrocos na Copa do Mundo
Meia foi um dos destaques e autor de um dos gols da goleada marroquina sobre o Haiti
Marrocos, na última quarta-feira (24), goleou o Haiti, assegurou a classificação em segundo lugar do grupo C e, de quebra, abriu uma sequência inédita para o país no torneio, com duas classificações seguidas para o mata-mata, no Catar e agora na América do Norte. A vitória foi selada com o gol do jovem meia Gessime Yassime, de 20 anos, que precisou de 19 minutos na Copa do Mundo para marcar seu primeiro gol e chamar a atenção. Yassime é um dos principais destaques da seleção sub-20, que conquistou a Copa do Mundo da categoria em 2025, e é o único daquele elenco de jovens a integrar a seleção principal nesta Mundial.
Marrocos vence o Haiti e alcança mata-mata em Copas seguidas pela 1ª vez
Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo
Marrocos vence Haiti e avança com a vice-liderança do Grupo C na Copa do Mundo
➡️Análise tática do Guffo: o nascimento de um Brasil diferente
Quem é Gessime Yassine?
Yassine é nascido na França, mas optou por defender as cores do Marrocos desde jovem e passou por todas as categorias de base da seleção marroquina. Após ganhar destaque na segunda divisão francesa e na Copa do Mundo Sub-20, foi contratado pelo Strasbourg no começo desta temporada. É um clube que vem ganhando notoriedade por oportunizar e desenvolver novos talentos, como o caso do brasileiro Andrey Santos. Viram potencial em Gessime Yassine e, desde sua chegada ao clube, já soma 19 partidas e uma assistência na elite do futebol francês. A primeira aparição do jovem meio-campista marroquino dá indícios de que ele pode entregar ainda mais e se tornar uma peça importante para o Marrocos nessa Copa do Mundo.
Repercussão na Espanha, paixão pela bola e ambição
O Diario As, da Espanha, exaltou a atuação do jogador, que está ganhando espaço e crescendo na equipe. Yassine foi chamado de "nova joia" pela imprensa espanhola. O garoto mostra ambição e que sonha alto desde cedo, deixando claro que não possui limites e que tem condições de se tornar uma referência mundial, como contou uma vez ao site Le Dauphine.
— Não me imponho limites: meu objetivo é a Bola de Ouro — afirmou.
A paixão pelo futebol surgiu logo nos primeiros anos de vida de Gessime Yassine, que, segundo a própria mãe do jogador, deu seus primeiros chutes com os ovos da geladeira de casa.
➡️Rayan aproveita chance na Seleção e segue invicto em 2026
– Gessime sempre foi uma pessoa excepcional e gentil. Ele sempre brincou com uma bola desde pequeno. Ele abria a geladeira para mim, pegava os ovos e chutava, dizendo 'bola, bola' – contou em entrevista ao Le 360 Sport.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre