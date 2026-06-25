Conheça Gessime Yassine, 'nova joia' de Marrocos na Copa do Mundo Meia foi um dos destaques e autor de um dos gols da goleada marroquina sobre o Haiti

Marrocos, na última quarta-feira (24), goleou o Haiti, assegurou a classificação em segundo lugar do grupo C e, de quebra, abriu uma sequência inédita para o país no torneio, com duas classificações seguidas para o mata-mata, no Catar e agora na América do Norte. A vitória foi selada com o gol do jovem meia Gessime Yassime, de 20 anos, que precisou de 19 minutos na Copa do Mundo para marcar seu primeiro gol e chamar a atenção. Yassime é um dos principais destaques da seleção sub-20, que conquistou a Copa do Mundo da categoria em 2025, e é o único daquele elenco de jovens a integrar a seleção principal nesta Mundial.

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Quem é Gessime Yassine?

Yassine é nascido na França, mas optou por defender as cores do Marrocos desde jovem e passou por todas as categorias de base da seleção marroquina. Após ganhar destaque na segunda divisão francesa e na Copa do Mundo Sub-20, foi contratado pelo Strasbourg no começo desta temporada. É um clube que vem ganhando notoriedade por oportunizar e desenvolver novos talentos, como o caso do brasileiro Andrey Santos. Viram potencial em Gessime Yassine e, desde sua chegada ao clube, já soma 19 partidas e uma assistência na elite do futebol francês. A primeira aparição do jovem meio-campista marroquino dá indícios de que ele pode entregar ainda mais e se tornar uma peça importante para o Marrocos nessa Copa do Mundo.

Yassine faz comemoração de pinguim com Hakimi após gol de Marrocos (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Repercussão na Espanha, paixão pela bola e ambição

O Diario As, da Espanha, exaltou a atuação do jogador, que está ganhando espaço e crescendo na equipe. Yassine foi chamado de "nova joia" pela imprensa espanhola. O garoto mostra ambição e que sonha alto desde cedo, deixando claro que não possui limites e que tem condições de se tornar uma referência mundial, como contou uma vez ao site Le Dauphine.

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— Não me imponho limites: meu objetivo é a Bola de Ouro — afirmou.

A paixão pelo futebol surgiu logo nos primeiros anos de vida de Gessime Yassine, que, segundo a própria mãe do jogador, deu seus primeiros chutes com os ovos da geladeira de casa.

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– Gessime sempre foi uma pessoa excepcional e gentil. Ele sempre brincou com uma bola desde pequeno. Ele abria a geladeira para mim, pegava os ovos e chutava, dizendo 'bola, bola' – contou em entrevista ao Le 360 Sport.

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