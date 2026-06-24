Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou

A Turquia já está eliminada da Copa do Mundo de 2026. Nas duas primeiras rodadas, ela não marcou gol algum. Porém, a curiosidade é que os turcos são a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.

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Na primeira partida, a seleção turca chutou bastante, mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. No segundo jogo, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.

Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser certeira. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência do time de Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

Arda Guler em Austrália x Turquia pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução / CazéTV)

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Brasil é um dos mais eficientes

O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.

Ranking de finalizações da Copa do Mundo