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Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou

Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:06
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Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia no jogo contra o Paraguai (Foto: Dean Mouhtaropoulos / AFP)

A Turquia já está eliminada da Copa do Mundo de 2026. Nas duas primeiras rodadas, ela não marcou gol algum. Porém, a curiosidade é que os turcos são a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.

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Na primeira partida, a seleção turca chutou bastante, mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. No segundo jogo, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.

Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser certeira. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência do time de Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

Arda Guler em Austrália x Turquia pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução / CazéTV)
Arda Guler em Austrália x Turquia pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução / CazéTV)

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Brasil é um dos mais eficientes

O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.

Ranking de finalizações da Copa do Mundo

SeleçãoFinalizaçõesChutes certosGols

Turquia

62

12

0

Espanha

49

15

4

Canadá

46

15

7

Uruguai

44

12

3

Alemanha

42

19

9

Inglaterra

41

14

4

Suíça

39

14

5

Equador

39

16

0

Bélgica

38

11

1

Colômbia

35

13

4

Egito

33

10

4

França

30

13

6

Suécia

29

15

6

EUA

26

8

6

Marrocos

26

5

2

Nova Zelândia

25

13

3

Noruega

24

12

7

Portugal

24

10

6

México

24

8

3

Coreia do Sul

24

8

2

Irã

24

7

2

Argélia

24

9

2

Costa do Marfim

24

6

2

Argentina

22

11

5

Senegal

22

6

3

Haiti

22

5

0

Tchéquia

21

7

2

Holanda

20

13

7

África do Sul

20

6

1

Japão

19

6

6

Brasil

19

9

4

Jordânia

19

8

2

Panamá

19

5

0

Curaçao

18

5

1

Cabo Verde

18

5

2

Áustria

16

5

3

Croácia

16

7

3

Paraguai

16

3

2

RD do Congo

15

3

1

Uzbequistão

15

4

1

Escócia

15

2

1

Iraque

15

1

1

Austrália

14

6

2

Bósnia e Herzegovina

13

6

2

Arábia Saudita

10

5

1

Gana

9

2

1

Tunísia

8

2

1

Catar

8

3

1

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