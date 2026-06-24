Matheus Cunha avalia fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo: 'Todo mundo sabe' Atacante foi autor de um dos gols da vitória

Após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia, Matheus Cunha falou na saída de campo e comemorou a classificação à segunda fase. O camisa nove é destaque da Seleção na Copa do Mundo e aproveitou para fazer uma avaliação geral dos três jogos até aqui.

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— Nessa Copa do Mundo, a gente está conseguindo fazer o que a gente mais quis, o que a gente mais trabalhou. O primeiro jogo difícil, todo mundo sabe, segundo o jogo a gente melhor, e hoje acredito que melhor que o segundo. Se Deus quiser, se continuar assim, a gente vai chegar no nosso objetivo — disse Matheus Cunha.

O autor de um dos gols da vitória foi perguntado sobre suas raízes nordestinas e fez duas recomendações para quem acompanhava a transmissão: uma playlist e comidas típicas.

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— Eu vou indicar pra vocês toda a playlist Dominguinho, do meu amigo João Gomes. Acho que tá todo mundo lá, acredito que EM Campina Grande, maior São João do mundo, desculpa aí, mas eu sou paraibano, tem que puxar do meu lado. Espero que curtam muito, tô morrendo de saudade de São João, mas tô fazendo uma pamonhazinha, aquelas coisinhas, um milho verde, tô com saudade, falando assim vai me dar saudade.

Matheus Cunha comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Próximos passos do Brasil

Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário dos 16 avos de final (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston.

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