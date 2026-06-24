logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Maestro Júnior critica jogador do Brasil contra a Escócia: 'Sem necessidade'

Seleção venceu por 3 a 0 em Miami

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:27
Favorite o Lance! no Google
Ídolo do Flamengo elogiou jogador reserva em Brasil x Panamá (Foto: Reprodução)
Maestro Júnior comentou Brasil x Escócia (Foto: Reprodução)

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Mesmo com a vitória, um lance de Fabinho, da Seleção Brasileira, irritou Maestro Júnior na transmissão da Globo.

continua após a publicidade
  • Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Torcedores comparam Raphinha e Rayan após Escócia x Brasil: ‘É simples’

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Lance!

    Entrada de Neymar em Escócia x Brasil divide opiniões: ‘Dá pra ver’

    Fora de Campo
    Há 12 minutos
  • Alisson fazendo defesa durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo

    Atuação de Alisson pelo Brasil anima torcedores: ‘Tenho que admitir’

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos

    • Aos 37 minutos do segundo tempo, com o jogo já resolvido, o volante do Brasil parou um contra-ataque da Escócia com falta e foi amarelado. O ex-lateral da Seleção não gostou da entrada.

    ➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Brasil x Escócia

    - É o tipo da falta que com 3 a 0 é sem necessidade. Dá até para você arriscar, 3 a 0 - comentou Maestro Júnior.

    Matheus Cunha corre em direção ao banco de reservas para abraçar Neymar, que usa um colete, em Brasil x Escócia
    Matheus Cunha corre em direção ao banco de reservas para abraçar Neymar, que usa um colete, durante Brasil x Escócia (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Brasil e Escócia

    A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo em Brasil x Escócia. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em gols de Brasil ou Escócia! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir contra o Brasil, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

    Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

    O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami. Vitória do Brasil contra a Escócia.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Torcedores comparam Raphinha e Rayan após Escócia x Brasil: 'É simples'Há 7 minutos
    Neymar abraça Matheus Cunha e volta a jogar pela Seleção em Brasil 3 a 0 Escócia
    Copa do Mundo 2026Neymar estreia nos braços do povo para a 4ª Copa do MundoHá 11 minutos
    Fora de CampoEntrada de Neymar em Escócia x Brasil divide opiniões: 'Dá pra ver'Há 13 minutos
    O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
    Copa do Mundo 2026Brasil em primeiro: veja como ficou o Grupo C da Copa do MundoHá 16 minutos
    Matheus Cunha comemora o terceiro gol do Brasil sobre a Escócia
    Copa do Mundo 2026Vitória do Brasil muda rotina do trabalhador na próxima segunda; entendaHá 19 minutos
    Alisson fazendo defesa durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Atuação de Alisson pelo Brasil anima torcedores: 'Tenho que admitir'Há 20 minutos

    Mais LANCE!

    O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
    Baila! Em volta de Neymar, Vini Jr brilha, e Brasil bate Escócia
    Sorridente, Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com os dois braços erguidos e os punhos cerrados.
    Vini Jr iguala recorde de Neymar em Copas do Mundo
    Rahimi corre em direção aos torcedores para comemorar o gol marcado na vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo
    Marrocos vence o Haiti e alcança mata-mata em Copas seguidas pela 1ª vez
    Vini Jr observa a bola antes de fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Dê suas notas: Brasil vence a Escócia com show de Vini Jr.
    Brasil mantém invencibilidade contra a Escócia em Copas do Mundo
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros
    Marrocos vence Haiti e avança com a vice-liderança do Grupo C na Copa do Mundo
    Quantos jogos, gols e assistências Neymar tem pela Seleção Brasileira?
    Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Curaçao x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Equador x Alemanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
    Qual vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?
    Virginia Fonseca é vista comemorando gol de Vini Jr em Escócia x Brasil
    Virgínia Fonseca torce para Vini Jr em Escócia x Brasil; veja
    Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Brasil x Escócia: quem é o árbitro que anulou o gol de Vini Jr?
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    CazéTV bate novo recorde mundial em Escócia x Brasil; veja números