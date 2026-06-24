Torcedores comparam Raphinha e Rayan após Escócia x Brasil: 'É simples' A seleção brasileira venceu por 3 a 0 a Escócia

A partida entre Escócia e Brasil, que terminou em 3 a 0, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo confirmou a classificação da Seleção Brasileira ás eliminatórias. Com lesão de Raphinha, o Rayan foi a escolha de Carlo Ancelotti para começar como titular na partida.

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Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.

– A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.

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A atuação do camisa 26 repercutiu nas redes sociais, que logo o compararam com o Raphinha, que é titular na posição. Atuação que teve uma assistência aos 8 minutos da primeira etapa para Vini Jr marcar o primeiro gol da partida.

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Veja a repercussão:

Rayan é MUITO MELHOR do que Raphinha



Constrangedora a diferença — NO FILTERᶠᶠᶜ🇭🇺 (@NoFilterFFC) June 24, 2026

rayan não deve NADA pro raphinha. partidaça dele. titular absoluto!!!! — 🪼 (@notstcy) June 24, 2026

Raphinha era titular absoluto por ter uma fama de "ajudar" defensivamente.



Rayan em 45 minutos marcou e desarmou mais que o Bagrinha em 4 anos.



Futebol é simples, amigos. pic.twitter.com/K8cQOcjpsN — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) June 24, 2026

Rayan jogou MUITO superior ao Raphinha e nem falo pq to torcendo mto pelo nosso cria. Ele realmente jogou mto bem! — Ju Ayres 💢🦊 (@juuayres) June 24, 2026

Rayan é indiscutivelmente melhor que o Raphinha. — WAGS Moments ✨⚽💕 (@wagsmoments) June 24, 2026

Lesão de Raphinha

Raphinha teve uma lesão muscular na coxa direita no primeiro tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti. O tratamento do problema terá "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo.

– O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível – informou a CBF.

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Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

Como foi Escócia 0 x 3 Brasil?

A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami.

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