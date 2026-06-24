Como a imprensa britânica viu Brasil e Escócia pela Copa do Mundo? BBC destacou a superioridade brasileira na partida e o brilho de Vini Jr

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, foi acompanhada em tempo real pela imprensa britânica. Em cobertura da "BBC", jornalistas, comentaristas e torcedores destacaram a superioridade brasileira e os erros defensivos escoceses que definiram o resultado em Miami. O desempenho de Vini Jr, autor de dois gols, foi apontado como decisivo para a classificação da Seleção ao mata-mata.

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Logo após o primeiro gol, marcado aos sete minutos, comentaristas da emissora definiram a jogada como um "presente absoluto" para o atacante brasileiro. A "BBC" também descreveu o lance como um "pesadelo" para o zagueiro Scott McKenna, que perdeu a posse de bola na saída de jogo. Durante a transmissão, o ex-jogador Pat Nevin classificou o erro como "terrível" e afirmou que esse tipo de falha não pode acontecer "especialmente contra o Brasil".

Elogios ao ritmo e à qualidade do Brasil

Ao longo da partida, a emissora destacou a velocidade e a qualidade técnica dos comandados de Carlo Ancelotti. A repórter Jane Lewis descreveu a experiência de acompanhar a equipe de perto como "hipnotizante", afirmando que os jogadores brasileiros têm "pés incrivelmente rápidos" e uma aceleração "assustadora".

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Mesmo quando a Escócia conseguiu ter mais posse de bola em determinados momentos, a análise da "BBC" apontou que o Brasil controlava a partida e explorava com eficiência os espaços deixados pelo adversário. No intervalo, a emissora afirmou que os escoceses haviam "pisado em todas as armadilhas" preparadas pela Seleção.

Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

Vini Jr rouba a cena

A atuação de Vini Jr recebeu atenção especial ao longo da cobertura. Além dos dois gols marcados, a "BBC" lembrou que o atacante se tornou apenas o quinto brasileiro a balançar as redes nos três jogos da fase de grupos de uma mesma Copa do Mundo, repetindo feitos de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo.

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A publicação ainda destacou que, nas três ocasiões anteriores em que isso aconteceu, o Brasil terminou a competição com o título mundial. Durante o jogo, os comentaristas também ressaltaram o impacto constante do atacante sobre a defesa escocesa e a dificuldade dos adversários para conter suas arrancadas.

Vini Jr. aponta para a cabeça após fazer o segundo gol do Brasil contra a Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Diferença entre as seleções fica evidente

Após o terceiro gol, marcado por Matheus Cunha, o ex-jogador Pat Nevin resumiu a diferença observada em campo: "Quando o Brasil chega ao último terço do campo, é completamente diferente da Escócia".

A "BBC" também destacou que a seleção escocesa criou poucas oportunidades claras e teve dificuldades para transformar a posse de bola em perigo real ao gol defendido por Alisson. Em um dos comentários da transmissão, a emissora lembrou que a Escócia passou quase 200 minutos sem acertar uma finalização no alvo durante a competição.

Classificação ameaçada e retorno de Neymar

Ao fim da partida, a "BBC" afirmou que as esperanças escocesas de classificação ficaram "por um fio" e reconheceu que a vitória brasileira foi construída com autoridade. A cobertura também registrou a entrada de Neymar no segundo tempo, celebrada pelos torcedores brasileiros presentes em Miami após quase três anos sem atuar pela Seleção.

Neymar é aplaudido pela torcida na estreia na Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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