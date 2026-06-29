Luiz Henrique lidera o Brasil em participações em gols saindo do banco Atacante soma cinco contribuições diretas em apenas 306 minutos

O atacante Luiz Henrique tem se mostrado um trunfo de Carlo Ancelotti. Desde sua estreia na Seleção Brasileira, em setembro de 2024, o atacante lidera o ranking de participações em gols entre todos os jogadores que entraram no decorrer dos jogos, com cinco contribuições diretas: dois gols e três assistências.

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Os números reforçam a eficiência do atacante quando acionado no segundo tempo. Em 11 partidas saindo do banco de reservas, Luiz Henrique disputou apenas 306 minutos — média de 27 por jogo — e participou diretamente de um gol a cada 61 minutos em campo. Todas as suas contribuições pelo Brasil aconteceram justamente entrando na etapa final das partidas.

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Além de liderar o ranking de assistências e de participações em gols entre os reservas desde setembro de 2024 na Seleção Brasileira, Luiz Henrique também divide a primeira colocação em gols marcados saindo do banco, confirmando o impacto imediato que costuma proporcionar sempre que é acionado.

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Luiz Henrique em campo pela Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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Com a lesão muscular de Raphinha na partida contra o Haiti, Luiz Henrique chegou a disputar uma vaga entre os titulares para o confronto diante da Escócia. No entanto, Rayan foi o escolhido por Carlo Ancelotti para iniciar a partida, vencida pelo Brasil por 3 a 0.

Para o compromisso desta segunda-feira (29) contra o Japão, a tendência é que o cenário se repita, com Rayan começando entre os titulares e Luiz Henrique como opção no banco de reservas da Seleção Brasileira.