Descubra como convidar seus amigos e montar seu bolão na Copa do Mundo de 2026.

Em clima de Copa, torcer e participar de bolões com a galera já é um costume brasileiro, que ganha ainda mais força na busca pelo hexa da Seleção. Com prêmios de até R$600 mil, as bets legalizadas já lançaram programas gratuitos de bolão na Copa do Mundo 2026.

As campanhas já estão em andamento e valem desde a fase de grupos da Copa 2026. Com a estreia do Brasil no sábado, 13/06, contra Marrocos, você pode participar de bolões coletivos com os amigos ou até individuais.

O que é o bolão da Copa nas bets?

O bolão da Copa nas bets é uma campanha em que os jogadores fazem palpites sobre o resultado dos jogos.

Cada acerto rende pontos de classificação no ranking, e os mais bem posicionados concorrem a prêmios em dinheiro na Copa ou em apostas grátis.

Bolões da Copa do Mundo 2026: quais bets oferecem e quanto pagam

As bets que oferecem bolão na Copa do Mundo de 2026 são Superbet, Sportingbet, Betsson, BandBet e Vbet. As campanhas dessas plataformas iniciaram antes mesmo do Mundial de Seleções e estão com tempo limitado para novos inscritos.

1. Superbet: Passa a Bola

O Passa a Bola é um bolão de apostas em grupo de 4 pessoas com R$600.000 em prêmios por fase da Copa do Mundo.

Disponível desde 2 de junho, a campanha é gratuita e permite a cada membro do grupo fazer um palpite em um jogo selecionado.

Para cada palpite na Copa do Mundo, a Superbet concede R$20 em crédito e, se todos acertarem, o prêmio é contabilizado para pontuação total do grupo.

A Superbet é a plataforma que mais paga no bolão, e a promoção distribui R$600.000 na fase de grupos e no mata-mata da seguinte forma:

Primeiro Lugar : R$300.000;

: R$300.000; Segundo Lugar : R$200.000;

: R$200.000; Terceiro Lugar: R$100.000.

Os valores de cada colocação são divididos entre os jogadores de cada grupo vencedor do bolão da Superbet na Copa 2026.

2. Sportingbet: Bolão

O Bolão da Sportingbet concede prêmios a partir de 2 acertos nos palpites na Copa do Mundo. Na prática, a marca disponibiliza 6 eventos esportivos, com validade entre 3 e 16 de junho de 2026.

Os prêmios são em apostas grátis na Copa e em dinheiro, divididos seguindo a tabela abaixo:

Número de acertos no bolão da Copa Prêmio para o jogador 2 R$10 em aposta grátis 3 R$50 em aposta grátis 4 R$200 em aposta grátis 5 R$50 mil em dinheiro 6 R$500 mil em dinheiro

O valor dos prêmios é dividido entre todos os jogadores que acertaram. A participação é gratuita, mas, para ser elegível, é preciso ter feito cadastro na Sportingbet e cumprir requisitos como:

Ter realizado uma aposta entre 9 e 13 de junho;

A aposta deve ser de R$5 ou mais, com odds mínima de 1.50.

3. Betsson: Bolão Grátis da Copa

Com participação gratuita, o Bolão Grátis da Copa da Betsson Brasil distribui R$150.000 em apostas grátis para os jogadores que acertarem as 10 seleções que vão ficar em primeiro lugar na fase de grupos.

Com data limitada, a campanha começou no dia 4 de junho e está disponível para jogadores que cumprirem os seguintes requisitos:

Ter uma conta ativa;

Ter realizado pelo menos 2 depósitos desde a criação da conta;

Ter feito uma aposta nos últimos 7 dias.

4. BandBet: Bolão Copa BandBet 2026

O Bolão Copa da BandBet 2026 é uma campanha que distribui R$60.000 em prêmios para quem acumular mais pontos no ranking.

Os valores são distribuídos seguindo as fases do Mundial de Seleções:

Bolão 1: R$10.000 para a 1ª rodada da fase de grupos; Bolão 2: R$10.000 para a 2ª rodada da fase de grupos; Bolão 3: R$10.000 para a 3ª rodada da fase de grupos; Bolão 4: R$10.000 para as eliminatórias; Bolão 5: R$20.000 para quartas, semifinais, final e disputas de 3° lugar.

O ranking do bolão da Copa do Mundo de 2026 é definido a partir de acertos. Adivinhar o time vencedor soma 3 pontos, já o placar exato são 8 pts.

5. Vbet: Lição de Copa

Distribuindo R$50.000 em apostas grátis, a Lição de Copa da Vbet é um bolão para a Copa do Mundo de 2026. A campanha seleciona uma partida e o jogador tenta adivinhar o resultado entre vitória do mandante, empate ou vitória do visitante.

Cada acerto soma 1 ponto no bolão gratuito, e quem acumular mais pontos recebe a premiação da categoria. Se houver mais de um jogador, o valor é dividido.

Faixa de acertos no bolão da Vbet Premiação em apostas grátis 15 a 17 acertos R$25.000 11 a 14 acertos R$15.000 7 a 11 acertos R$10.000

O bolão da Copa do Mundo de 2026 fica disponível somente para quem completou o registro na Vbet.

Como participar do bolão da Copa nas bets?

Para participar do bolão da Copa, você precisa abrir uma conta em um dos melhores sites de apostas da Copa do Mundo. Em seguida, acompanhe o passo a passo:

1 . Acesse a bet escolhida; 2 . Vá na aba de promoções e abra o bolão; 3 . Toque em "Participar"; 4 . Faça seus palpites no evento escolhido; 5 . Acompanhe o ranking.

Perguntas frequentes sobre bolão da Copa nas bets

Respondemos a algumas dúvidas comuns sobre o bolão da Copa do Mundo de 2026 na seção abaixo, acompanhe.

É preciso depositar para participar do bolão da Copa?

Não, não é preciso depositar para participar do bolão da Copa. Porém, alguns sites podem exigir que a conta já tenha realizado atividades de apostas.

Os palpites do bolão são mesmo gratuitos?

Sim, os palpites do bolão são gratuitos. Contudo, existem regras para participar, como ter uma conta ativa e já ter feito uma aposta previamente.

Qual bet tem o maior prêmio no bolão da Copa 2026?

A Superbet é a marca com maior prêmio no bolão da Copa do Mundo de 2026, com R$600.000. Aliado a isso, é a única que tem uma campanha coletiva com os amigos.