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Contra o Brasil, Japão busca primeira vitória em mata-mata de Copa do Mundo

Japão tenta encerrar histórico negativo em jogos eliminatórios do torneio

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 10:59
Atualizado há 0 minutos
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Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

Adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, o Japão disputou o mata-mata da competição em apenas quatro ocasiões e chega para o confronto eliminatório com um tabu negativo, que joga junto com a Seleção Brasileira. Em toda a sua história, os japoneses lidam com um retrospecto ruim quando o assunto é jogo eliminatório de Mundial. São duas derrotas e dois empates até aqui.

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    O retrospecto do Japão em confrontos eliminatórios de Copa do Mundo ainda é um obstáculo para os Samurais Azuis. Em quatro participações no mata-mata, a seleção japonesa nunca conseguiu avançar à fase seguinte. A equipe foi eliminada pela Turquia em 2002, caiu nos pênaltis para o Paraguai em 2010 e para a Croácia em 2022, além de sofrer uma virada marcante diante da Bélgica nas oitavas de 2018, quando perdeu por 3 a 2 após abrir dois gols de vantagem.

    Jogadores do Japão olham para bola
    Japão x Suécia no confronto final do Grupo F (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Confira o histórico do Japão em jogos eliminatórios de Copa do Mundo:

    • 2002: Japão 0 x 1 Turquia
    • 2010: Japão 0 x 0 Paraguai (derrota por 5 x 3 nos pênaltis)
    • 2018: Japão 2 x 3 Bélgica
    • 2022: Japão 1 x 1 Croácia (derrota por 3 x 1 nos pênaltis)

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    Como chega o Japão contra o Brasil?

    O Japão chega à segunda fase depois de terminar a fase de grupos na segunda colocação do grupo F. A equipe japonesa estreou com um empate intenso em 2 a 2 com a Holanda, depois goleou por 4 a 0 sobre a Tunísia na segunda rodada e confirmou a classificação após empatar em 1 a 1 com a Suécia na última quinta-feira (25). Com cinco pontos conquistados, a seleção asiática garantiu a vice-liderança do Grupo F, ficando atrás da Holanda. Foram dois empates, uma vitória e sete gols nos três jogos da primeira fase.

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    O confronto entre a Seleção Brasileira e Japão acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Quem se classificar enfrenta o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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