Leitores do Lance! se dividem sobre Neymar contra o Japão; veja Camisa 10 ainda busca melhor forma física na Copa do Mundo

A minutagem de Neymar nesta Copa do Mundo de 2026 virou o principal debate tático entre os torcedores e a comissão técnica da Seleção Brasileira. Após entrar em campo apenas aos 30 minutos do segundo tempo no último confronto diante da Escócia, o camisa 10 mostrou lampejos de sua categoria.

continua após a publicidade

+ Mata-mata: qual origem da expressão popular nos torneios?

Com o desafio crucial contra o Japão batendo à porta, nesta segunda-feira (29), ficou a grande dúvida que divide o país é: qual deveria ser o papel do craque no duelo decisivo, valendo vaga nas oitavas de final da Copa?

O Lance! quis saber a opinião do torcedor, que votou na nossa enquete e defendeu a sua estratégia para o nosso principal astro. Houve empate técnico, ilustrando bem como as opiniões estão divididas quanto à participação do jogador do Santos no Mundial.

continua após a publicidade

Do recorte, 27% afirmou que Neymar deveria começar jogando contra o Japão, enquanto o mesmo número opinou que ele sequer poderia ser utilizado por Ancelotti; 20% defendeu a ideia de mais minutos do que na partida contra a Escócia; e 20% que o atacante siga entrando apenas no fim da partida.

Neymar acena após vitória da Seleção sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP)

Neymar longe das condições ideais

A comissão técnica vem adotando uma postura compreensivelmente cautelosa com Neymar, priorizando a sua transição física para garantir que ele esteja no ápice quando as fases mais agudas do Mundial começarem. Jogar cerca de 15 minutos contra a Escócia fez parte desse planejamento de preservação. Por outro lado, uma ala expressiva da torcida argumenta que o talento do camisa 10 é indispensável e que ele deveria começar jogando, ajudando a ditar o ritmo de jogo desde o início e atraindo a marcação para abrir espaços para os pontas.

continua após a publicidade

O Japão é a maior vítima do jogador pela Seleção. Neymar marcou nove gols em cinco partidas disputadas contra o adversário do Brasil na 2ª fase da Copa do Mundo. Em um amistosos disputado em 2014, Neymar chegou a marcar um poker (quatro gols) na vitória por 4 a 0 sobre a equipe asiática.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.