Quem é o árbitro que apita Brasil x Japão na Copa do Mundo? O italiano Maurizio Mariani será o responsável por comandar a partida

O italiano Maurizio Mariani será o árbitro da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

O italiano Maurizio Mariani será o árbitro da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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Até o momento, Mariani já apitou dois jogos nesta Copa do Mundo. Na fase de grupos, comandou o empate por 1 a 1 entre Arábia Saudita e Uruguai, partida em que assinalou 17 faltas, 11 cometidas pelos sauditas e seis pelos uruguaios. Aplicou apenas um cartão amarelo, para a equipe asiática.

Depois, esteve à frente da vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre a RD Congo. Nesse duelo, marcou 29 faltas, sendo 17 da seleção africana e 12 da colombiana. Distribuiu três cartões amarelos, um para a RD Congo e dois para a Colômbia, sem precisar expulsar nenhum jogador.

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Carreira e temporada do árbitro de Brasil x Japão

Árbitro do quadro da Fifa desde 2019 e integrante da elite da Uefa desde 2024, Maurizio Mariani é presença constante na Série A do Campeonato Italiano. Recentemente, apitou a final da Conference League entre Crystal Palace e Rayo Vallecano, em atuação bem avaliada e sem grandes polêmicas, repetindo o desempenho seguro apresentado nesta Copa do Mundo.

Em 2024, Mariani participou do programa de intercâmbio entre Uefa e Conmebol e foi o único árbitro europeu escalado para a Copa América. Na competição, comandou três partidas: Estados Unidos 2 x 0 Bolívia, Venezuela 3 x 0 Jamaica e Colômbia 5 x 0 Panamá.

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Na temporada 2025/26 do futebol europeu, o italiano soma 33 partidas entre competições nacionais e internacionais. Nesse período, aplicou 57 cartões amarelos, um segundo cartão amarelo, três expulsões diretas e assinalou oito pênaltis.

Mariani tem como principal característica um estilo de arbitragem firme e disciplinador. Costuma impor autoridade desde os primeiros minutos, mantém critério rigoroso na aplicação das regras e busca controlar o andamento das partidas com objetividade.

Maurizio Mariani (Foto: Alex Slitz/AFP)

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