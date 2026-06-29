Após criticar Neymar, atacante do Japão sofre ataques racistas nas redes Jogador da seleção japonesa recebeu ofensas racistas e xenofóbicas

O atacante da seleção japonesa, Kento Shiogai, que criticou Neymar antes do confronto contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 tornou-se alvo de ataques racistas e xenofóbicos nas redes sociais. As ofensas começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (29), após a repercussão de sua entrevista.

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Entre as mensagens direcionadas ao jogador estavam insultos relacionados à cultura japonesa e deboches sobre o idioma do país. Diante da onda de ataques, o atacante japonês decidiu fechar temporariamente seu perfil no Instagram.

As críticas surgiram após o atacante afirmar, em entrevista à imprensa japonesa, que Neymar "não é mais o Neymar de antigamente" e que a seleção japonesa já não vê o camisa 10 como a principal ameaça do Brasil. A declaração rapidamente viralizou entre torcedores brasileiros.

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Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

Atacante também questionou o momento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Além de comentar sobre Neymar, o jogador colocou em dúvida a força atual da Seleção Brasileira em comparação com outras potências do futebol mundial.

— Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente — afirmou.

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Apesar das declarações, o atacante reconheceu o peso de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo e destacou que uma vitória sobre a Seleção teria grande importância para o futebol japonês.

— Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo — concluiu.

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