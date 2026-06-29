Famosos internacionais torcem para o Brasil na Copa do Mundo
Artistas da música e estrelas de Hollywood já demonstram apoio à Seleção Brasileira
A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026 vem conquistando não apenas os torcedores brasileiros, mas também uma legião de fãs internacionais. Diversas celebridades estrangeiras apareceram vestindo a camisa verde e amarela, marcaram presença nos estádios e usaram as redes sociais para declarar apoio à Seleção Brasileira.
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Neste Mundial, nomes como o rapper Travis Scott e a atriz Camila Mendes já demonstraram publicamente que estão na torcida pela equipe comandada por Carlo Ancelotti. A onda de apoio internacional, no entanto, não é novidade. Em Copas anteriores, outras personalidades também chamaram atenção por demonstrarem carinho pela Seleção Canarinho.
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Travis Scott
O rapper norte-americano marcou presença no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos. Além de assistir à partida das arquibancadas, Travis Scott também encontrou o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro antes do jogo.
Shakira
A relação de Shakira com o Brasil é antiga. O país foi um dos primeiros mercados a abraçar sua carreira internacional, e a cantora colombiana sempre demonstrou enorme carinho pelos fãs brasileiros — chegando, inclusive, a aprender português para se comunicar com o público. Durante a Copa de 2026, a artista voltou a declarar apoio à Seleção Brasileira.
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Hailey Bieber
Esposa do astro canadense Justin Bieber, a modelo e empresária Hailey Bieber tem uma forte ligação com o Brasil. Filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do renomado músico Eumir Deodato, ela já falou sobre suas raízes brasileiras em diversas ocasiões. Durante a Copa do Mundo de 2026, Hailey também demonstrou apoio à Seleção Brasileira, reforçando o carinho que mantém pelo país de sua família.
Camila Mendes e Rudy Mancuso
Filha de pais brasileiros, a atriz norte-americana Camila Mendes fala português fluente e mantém uma forte ligação com o Brasil. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, viveu parte da infância no país. Durante a Copa, ela utilizou as redes sociais para demonstrar sua torcida pela Seleção.
O namorado da atriz, o ator e influenciador Rudy Mancuso, também entrou no clima e passou a apoiar o Brasil durante o Mundial.
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Matthew Broderick
O astro de Hollywood, conhecido por protagonizar o clássico Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller's Day Off), também chamou a atenção durante a Copa. Matthew Broderick foi visto nas arquibancadas usando uma camisa do São Paulo.
Camila Cabello
A cantora cubana Camila Cabello também está entre as celebridades que demonstraram apoio ao Brasil. Conhecida pelo carinho que tem pelo público brasileiro, ela declarou torcida para a Seleção e acompanhou a partida contra a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami.
Matthew McConaughey
O ator possui uma ligação especial com o Brasil. Casado com a modelo e empresária brasileira Camila Alves, natural de Minas Gerais, o Matthew McConaughey já foi fotografado em diversas ocasiões usando a camisa da Seleção Brasileira e voltou a demonstrar apoio ao país durante o Mundial.
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