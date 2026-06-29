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Famosos internacionais torcem para o Brasil na Copa do Mundo

Artistas da música e estrelas de Hollywood já demonstram apoio à Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 11:26
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Vestido com a camisa da Seleção Brasileira, Travis Scott comemora gol do Brasil na partida contra Marrocos
Vestido com a camisa da Seleção Brasileira, Travis Scott comemora gol do Brasil na partida contra Marrocos (Foto: Reprodução)

A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026 vem conquistando não apenas os torcedores brasileiros, mas também uma legião de fãs internacionais. Diversas celebridades estrangeiras apareceram vestindo a camisa verde e amarela, marcaram presença nos estádios e usaram as redes sociais para declarar apoio à Seleção Brasileira.

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    Neste Mundial, nomes como o rapper Travis Scott e a atriz Camila Mendes já demonstraram publicamente que estão na torcida pela equipe comandada por Carlo Ancelotti. A onda de apoio internacional, no entanto, não é novidade. Em Copas anteriores, outras personalidades também chamaram atenção por demonstrarem carinho pela Seleção Canarinho.

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    Travis Scott

    O rapper norte-americano marcou presença no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos. Além de assistir à partida das arquibancadas, Travis Scott também encontrou o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro antes do jogo.

    Shakira

    A relação de Shakira com o Brasil é antiga. O país foi um dos primeiros mercados a abraçar sua carreira internacional, e a cantora colombiana sempre demonstrou enorme carinho pelos fãs brasileiros — chegando, inclusive, a aprender português para se comunicar com o público. Durante a Copa de 2026, a artista voltou a declarar apoio à Seleção Brasileira.

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    Shakira posta foto com camisa amarela do Brasil
    Shakira utilizou suas redes para mostrar apoio ao Brasil (Foto: Reprodução)

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    Hailey Bieber

    Esposa do astro canadense Justin Bieber, a modelo e empresária Hailey Bieber tem uma forte ligação com o Brasil. Filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do renomado músico Eumir Deodato, ela já falou sobre suas raízes brasileiras em diversas ocasiões. Durante a Copa do Mundo de 2026, Hailey também demonstrou apoio à Seleção Brasileira, reforçando o carinho que mantém pelo país de sua família.

    Hailey Bieber veste camisa do Brasil
    Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber com a camisa do Brasil (Foto: Reprodução)

    Camila Mendes e Rudy Mancuso

    Filha de pais brasileiros, a atriz norte-americana Camila Mendes fala português fluente e mantém uma forte ligação com o Brasil. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, viveu parte da infância no país. Durante a Copa, ela utilizou as redes sociais para demonstrar sua torcida pela Seleção.

    Camila Mendes de camisa do Brasil
    A atriz Camila Mendes veste a camisa do Brasil (Foto: Reprodução)

    O namorado da atriz, o ator e influenciador Rudy Mancuso, também entrou no clima e passou a apoiar o Brasil durante o Mundial.

    Camila Mendes e Rudy Mancuso assistem ao jogo do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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    Matthew Broderick

    O astro de Hollywood, conhecido por protagonizar o clássico Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller's Day Off), também chamou a atenção durante a Copa. Matthew Broderick foi visto nas arquibancadas usando uma camisa do São Paulo.

    Matthew Broderick assiste ao jogo do Brasil contra a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami
    Matthew Broderick assiste ao jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Camila Cabello

    A cantora cubana Camila Cabello também está entre as celebridades que demonstraram apoio ao Brasil. Conhecida pelo carinho que tem pelo público brasileiro, ela declarou torcida para a Seleção e acompanhou a partida contra a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami.

    Camila Cabello com a camisa do Brasil
    Camila Cabello com a camisa do Brasil (Foto: Reprodução)

    Matthew McConaughey

    O ator possui uma ligação especial com o Brasil. Casado com a modelo e empresária brasileira Camila Alves, natural de Minas Gerais, o Matthew McConaughey já foi fotografado em diversas ocasiões usando a camisa da Seleção Brasileira e voltou a demonstrar apoio ao país durante o Mundial.

    Matthew McConaughey
    Matthew McConaughey ao lado do filho e da esposa brasileira Camila Alves (Foto: Reprodução)
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