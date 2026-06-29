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Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Japão chama atenção: 'Necessário'

Técnico italiano deu coletiva na véspera do duelo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:05
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Ancelotti irritado em jogo do Brasil
Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão .(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Brasil comandado por Ancelotti vai enfrentar o Japão, na tarde desta segunda-feira (28), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Antes da bola rolar, uma atitude do treinador chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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    • Na coletiva de imprensa que antecede o jogo entre Brasil e Japão, Ancelotti abriu demonstrando solidariedade às vitimas do terremoto brutal que atingiu a Venezuela na última semana.

    - Antes de tudo, todos nós queremos demonstrar soliedariedade ao povo venezuelano, que passa por um período difícil e complicado - disse o técnico italiano.

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    Nas redes sociais, muitos torcedores repercutiram a atitude de Ancelotti na coletiva de imprensa. Veja os comentários abaixo:

    Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reuters/Sam Navarro)

    Veja comentários sobre o gesto do italiano

    Brasil x Japão: Ancelotti mantém mistério, mas deve repetir time na Copa

    O técnico Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre a escalação do Brasil para o duelo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (28), em Houston, o treinador evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que repita a equipe que venceu a Escócia por 3 a 0, em Miami, na última quarta-feira (24).

    Dessa forma, o Brasil de Ancelotti deve entrar em campo contra o Japão com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

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    Ao ser questionado se os jogadores conseguiriam dormir sem saber quem começará a partida, Ancelotti discordou da preocupação e respondeu em tom descontraído.

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