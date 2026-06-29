Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Japão chama atenção: 'Necessário' Técnico italiano deu coletiva na véspera do duelo

O Brasil comandado por Ancelotti vai enfrentar o Japão, na tarde desta segunda-feira (28), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Antes da bola rolar, uma atitude do treinador chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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Na coletiva de imprensa que antecede o jogo entre Brasil e Japão, Ancelotti abriu demonstrando solidariedade às vitimas do terremoto brutal que atingiu a Venezuela na última semana.

- Antes de tudo, todos nós queremos demonstrar soliedariedade ao povo venezuelano, que passa por um período difícil e complicado - disse o técnico italiano.

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Nas redes sociais, muitos torcedores repercutiram a atitude de Ancelotti na coletiva de imprensa. Veja os comentários abaixo:

Carlo Ancelotti comanda o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reuters/Sam Navarro)

Veja comentários sobre o gesto do italiano

Isso sim é classe. Respeito acima de tudo, independente de clubismo. — NETO 🎯 (@appneto) June 28, 2026

Mister 👏🏽😌 — LidMonteiro 🐉☭⭐🦁🐟 (@Lidy_Monteiro) June 28, 2026

Necessário — 🚩🚩* Celamar M * (@cellamar_maione) June 29, 2026

o ancelotti abrindo a coletiva prestando solidariedade à venezuela... pqp eu amo esse veio — isadora 🇧🇷☆☆☆☆☆☆ (@iscdora) June 28, 2026

Brasil x Japão: Ancelotti mantém mistério, mas deve repetir time na Copa

O técnico Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre a escalação do Brasil para o duelo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (28), em Houston, o treinador evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que repita a equipe que venceu a Escócia por 3 a 0, em Miami, na última quarta-feira (24).

Dessa forma, o Brasil de Ancelotti deve entrar em campo contra o Japão com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

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Ao ser questionado se os jogadores conseguiriam dormir sem saber quem começará a partida, Ancelotti discordou da preocupação e respondeu em tom descontraído.

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