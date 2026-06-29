Japão prepara 'mar azul' para duelo contra o Brasil na Copa do Mundo Torcida japonesa vai distribuir 15 mil sacolas plásticas azuis no Estádio de Houston

A torcida do Japão prepara uma grande ação para colorir as arquibancadas do Estádio de Houston de azul no duelo contra o Brasil, nesta segunda-feira (29), às 14h, pela Copa do Mundo de 2026. A iniciativa prevê a distribuição de 15 mil sacolas plásticas azuis, que serão infladas pelos torcedores para criar o tradicional "mar azul" nas arquibancadas.

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O confronto é decisivo para as duas seleções na competição; uma vitória pode aproximar os japoneses de uma campanha histórica: o melhor desempenho do Japão em Copas do Mundo foi a chegada às oitavas de final, alcançada nas edições de 2002, 2010, 2018 e 2022.

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Sacolas serão distribuídas antes da partida de Brasil x Japão

Cerca de 15 mil unidades de sacolas foram levadas aos Estados Unidos e serão distribuídas por voluntários nos arredores do estádio ao longo desta segunda-feira.

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A tradição acompanha a torcida japonesa desde a Copa do Mundo de 1998, na França, e também aparece em outros grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos. Nesta edição do Mundial, a ação já foi realizada nas partidas contra Holanda e Suécia, mas a expectativa é de que o jogo diante do Brasil reúna um número ainda maior de participantes.

Jogadores do Japão comemoram diante de seus torcedores ao final da partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Aric Becker / Afp)

Tradição também inclui limpeza das arquibancadas

As sacolas têm uma segunda utilidade: recolher o lixo após o apito final. O hábito de limpar as arquibancadas tornou-se uma das principais marcas da torcida japonesa em competições internacionais.

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Ao jornal The Mainichi, a torcedora Masaya Fukumori, de 38 anos, explicou o significado da iniciativa:

— Trouxemos as sacolas para animar o público, mas é ótimo que isso leve naturalmente a esforços espontâneos para recolher o lixo — afirmou.

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