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Mata-mata: qual origem da expressão popular nos torneios?

Copa do Mundo chegou em sua fase decisiva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 12:05
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África do Sul e Canadá fizeram o primeiro mata-mata da Copa do Mundo
África do Sul e Canadá fizeram o primeiro mata-mata da Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A popular fase de "mata-mata" começou na Copa do Mundo, e a Seleção Brasileira vai a campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão, em jogo único valendo vaga nas oitavas de final. Uma fala do técnico Carlo Ancelotti sobre tal sistema de disputa levantou o debate: qual é real a origem do termo?

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    Em resposta sobre a dificuldade da partida eliminatória contra os japoneses e questionado justamente sobre a expressão, o italiano foi direto:

    — Isso não é um mata-mata. É um mata e nada mais. Não há volta — falou Ancelotti, às vésperas da partida.

    Origem do "mata-mata"

    Apesar de não haver uma verdade absoluta sobre quando e como surgiu a nomenclatura, é importante destacar que é uma expressão brasileira para falar dos jogos que eliminam equipes de competições em caso de derrota — geralmente em confrontos de ida e volta, o que, inclusive, causou a resposta de Ancelotti.

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    Há ainda a vertente que defende a ideia da expressão como "matar ou morrer". Ela ficou popularmente conhecida pelo cenário de acabar com as chances. Ou você mata, ou o adversário te mata na competição.

    Em outros países, o termo utilizado é de jogos, partida ou confronto eliminatório. Na língua inglesa, o "knockout stage" é utilizado para definir a fase após a classificatória em grupos turno. Em Portugal, chama-se de "fase a eliminar".

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    As eliminatórias, no inglês, também mostram diferença até as quartas de final. Antes, a 16 avos de final é chamada de "Round of 32", enquanto as oitavas é "Round of 16".

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    Copa no momento decisivo

    O mata-mata da Copa do Mundo reserva momentos emocionantes. O Canadá, que eliminou a África do Sul com a vitória por 1 a 0, já é o primeiro classificado para as oitavas de final. Confira todos os confrontos abaixo:

    Eustáquio comemora gol do Canadá contra a África do Sul pela Copa do Mundo de 2026
    Eustáquio comemora gol do Canadá contra a África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    Domingo, 28 de junho

    16h — África do Sul 0 x 1 Canadá

    Segunda-feira, 29 de junho

    14h — Brasil x Japão
    17h30 — Alemanha x Paraguai
    22h — Holanda x Marrocos

    Terça-feira, 30 de junho

    14h — Costa do Marfim x Noruega
    18h — França x Suécia
    22h — México x Equador

    Quarta-feira, 1º de julho

    13h — Inglaterra x República Democrática do Congo
    17h — Bélgica x Senegal
    21h — Estados Unidos x Bósnia

    Quinta-feira, 2 de julho

    16h — Espanha x Áustria
    20h — Portugal x Croácia

    Sexta-feira, 3 de julho

    0h — Suíça x Argélia
    15h — Austrália x Egito
    19h — Argentina x Cabo Verde
    22h30 — Colômbia x Gana

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