Mata-mata: qual origem da expressão popular nos torneios? Copa do Mundo chegou em sua fase decisiva

A popular fase de "mata-mata" começou na Copa do Mundo, e a Seleção Brasileira vai a campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão, em jogo único valendo vaga nas oitavas de final. Uma fala do técnico Carlo Ancelotti sobre tal sistema de disputa levantou o debate: qual é real a origem do termo?

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Em resposta sobre a dificuldade da partida eliminatória contra os japoneses e questionado justamente sobre a expressão, o italiano foi direto:

— Isso não é um mata-mata. É um mata e nada mais. Não há volta — falou Ancelotti, às vésperas da partida.

Origem do "mata-mata"

Apesar de não haver uma verdade absoluta sobre quando e como surgiu a nomenclatura, é importante destacar que é uma expressão brasileira para falar dos jogos que eliminam equipes de competições em caso de derrota — geralmente em confrontos de ida e volta, o que, inclusive, causou a resposta de Ancelotti.

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Há ainda a vertente que defende a ideia da expressão como "matar ou morrer". Ela ficou popularmente conhecida pelo cenário de acabar com as chances. Ou você mata, ou o adversário te mata na competição.

Em outros países, o termo utilizado é de jogos, partida ou confronto eliminatório. Na língua inglesa, o "knockout stage" é utilizado para definir a fase após a classificatória em grupos turno. Em Portugal, chama-se de "fase a eliminar".

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As eliminatórias, no inglês, também mostram diferença até as quartas de final. Antes, a 16 avos de final é chamada de "Round of 32", enquanto as oitavas é "Round of 16".

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Copa no momento decisivo

O mata-mata da Copa do Mundo reserva momentos emocionantes. O Canadá, que eliminou a África do Sul com a vitória por 1 a 0, já é o primeiro classificado para as oitavas de final. Confira todos os confrontos abaixo:

Eustáquio comemora gol do Canadá contra a África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Domingo, 28 de junho

16h — África do Sul 0 x 1 Canadá

Segunda-feira, 29 de junho

14h — Brasil x Japão

17h30 — Alemanha x Paraguai

22h — Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho

14h — Costa do Marfim x Noruega

18h — França x Suécia

22h — México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

0h — Suíça x Argélia

15h — Austrália x Egito

19h — Argentina x Cabo Verde

22h30 — Colômbia x Gana