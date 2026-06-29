Mata-mata: qual origem da expressão popular nos torneios?
Copa do Mundo chegou em sua fase decisiva
A popular fase de "mata-mata" começou na Copa do Mundo, e a Seleção Brasileira vai a campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão, em jogo único valendo vaga nas oitavas de final. Uma fala do técnico Carlo Ancelotti sobre tal sistema de disputa levantou o debate: qual é real a origem do termo?
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Em resposta sobre a dificuldade da partida eliminatória contra os japoneses e questionado justamente sobre a expressão, o italiano foi direto:
— Isso não é um mata-mata. É um mata e nada mais. Não há volta — falou Ancelotti, às vésperas da partida.
Origem do "mata-mata"
Apesar de não haver uma verdade absoluta sobre quando e como surgiu a nomenclatura, é importante destacar que é uma expressão brasileira para falar dos jogos que eliminam equipes de competições em caso de derrota — geralmente em confrontos de ida e volta, o que, inclusive, causou a resposta de Ancelotti.
Há ainda a vertente que defende a ideia da expressão como "matar ou morrer". Ela ficou popularmente conhecida pelo cenário de acabar com as chances. Ou você mata, ou o adversário te mata na competição.
Em outros países, o termo utilizado é de jogos, partida ou confronto eliminatório. Na língua inglesa, o "knockout stage" é utilizado para definir a fase após a classificatória em grupos turno. Em Portugal, chama-se de "fase a eliminar".
As eliminatórias, no inglês, também mostram diferença até as quartas de final. Antes, a 16 avos de final é chamada de "Round of 32", enquanto as oitavas é "Round of 16".
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Copa no momento decisivo
O mata-mata da Copa do Mundo reserva momentos emocionantes. O Canadá, que eliminou a África do Sul com a vitória por 1 a 0, já é o primeiro classificado para as oitavas de final. Confira todos os confrontos abaixo:
Domingo, 28 de junho
16h — África do Sul 0 x 1 Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
14h — Brasil x Japão
17h30 — Alemanha x Paraguai
22h — Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho
14h — Costa do Marfim x Noruega
18h — França x Suécia
22h — México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho
13h — Inglaterra x República Democrática do Congo
17h — Bélgica x Senegal
21h — Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
16h — Espanha x Áustria
20h — Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho
0h — Suíça x Argélia
15h — Austrália x Egito
19h — Argentina x Cabo Verde
22h30 — Colômbia x Gana
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