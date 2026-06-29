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Prorrogação ou pênaltis? O que acontece se o Brasil empatar contra o Japão

Partida pelos 16 avos de final não pode terminar empatada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 10:21
Atualizado há 1 minutos
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Neymar comemorando o gol de pênalti marcado contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022
Neymar comemorou fazendo careta após gol do Brasil de pênalti na Copa do Mundo de 2022 no Catar (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, no Texas, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Como o confronto é eliminatório, o regulamento da Fifa determina que haja um vencedor. Por isso, um empate ao fim dos 90 minutos não encerra a partida.

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    • Se a igualdade persistir após o tempo regulamentar, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Caso o empate continue após os 30 minutos extras, a vaga nas quartas de final será definida na disputa por pênaltis.

    Diferentemente da fase de grupos, em que um empate rendia um ponto para cada equipe, no mata-mata apenas um time segue na competição.

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    Prorrogação e pênaltis

    A prorrogação é disputada em dois tempos de 15 minutos, com intervalo entre eles. Assim como no tempo regulamentar, o árbitro pode acrescentar minutos por substituições, atendimentos médicos e paralisações.

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    A Copa do Mundo também não utiliza a regra do 'gol de ouro'. Mesmo que uma equipe marque logo no início da prorrogação, o jogo continua normalmente até o fim dos dois tempos extras, permitindo que o adversário empate ou vire a partida.

    Se o empate permanecer após os 120 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis. Cada seleção realiza inicialmente cinco cobranças alternadas. Caso uma equipe abra uma vantagem impossível de ser alcançada antes da quinta cobrança, a disputa é encerrada imediatamente.

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    Neymar comemorando o gol do Brasil pênalti marcado contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022
    Neymar comemorou fazendo careta após gol do Brasil de pênalti na Copa do Mundo de 2022 no Catar (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

    Cobranças alternadas

    Se as cinco cobranças para cada lado não forem suficientes para definir o vencedor, começa a fase das cobranças alternadas. As seleções passam a cobrar uma penalidade por vez até que uma converta e a outra desperdice.

    ➡️Quiz da Copa: Teste sua memória sobre os jogos entre Brasil e Japão

    Pelas regras da Fifa, todos os jogadores que permaneceram em campo ao fim da prorrogação devem cobrar antes que qualquer atleta possa repetir uma tentativa.

    Calendário do Brasil na Copa do Mundo

    Se superar o Japão, o Brasil voltará a campo pelas oitavas de final no dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). A partir daí, o calendário da Seleção prevê:

    • Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h;
    • Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h;
    • Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h;
    • Final: 19 de julho (domingo), às 16h.

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