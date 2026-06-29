Seleção Brasileira e Alemanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (29/06)? Veja as seleções que entram em campo nesta segunda-feira (29) e os horários das partidas

A Copa do Mundo segue nesta segunda-feira (29) com mais três confrontos pelos 16-avos de final. O principal destaque da programação é a estreia do Brasil no mata-mata diante do Japão. A rodada também terá Alemanha, Holanda e Marrocos em campo, em duelos que valem vaga nas oitavas de final e prometem movimentar a segunda fase do Mundial.

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Depois da abertura da etapa eliminatória no domingo, a competição ganha força com três seleções que encerraram a fase de grupos invictas. O Brasil tenta confirmar o favoritismo após liderar o Grupo C, enquanto o Japão busca manter a boa campanha e surpreender a Seleção. Mais tarde, a Alemanha enfrenta o Paraguai em busca da classificação, e a Holanda encara Marrocos em um confronto entre equipes que chegam embaladas por campanhas consistentes na primeira fase.

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Brasil x Japão - 14h

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira avançou como líder do Grupo C, com sete pontos, após empate com Marrocos e vitórias sobre Haiti e Escócia. Já o Japão terminou invicto na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos, e busca surpreender para seguir vivo na competição. Quem vencer enfrenta Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final.

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Alemanha x Paraguai - 17h30

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

Os alemães terminaram na liderança do Grupo E, com duas vitórias e uma derrota, enquanto o Paraguai avançou como um dos melhores terceiros colocados após reagir na reta final da fase de grupos. A equipe europeia chega com o melhor ataque da primeira fase entre os classificados e tenta confirmar o favoritismo para avançar às oitavas.

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Holanda x Marrocos - 22h

Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

As duas seleções chegam invictas ao mata-mata. A Holanda liderou o Grupo F com sete pontos e um dos ataques mais eficientes da fase de grupos, enquanto Marrocos avançou na segunda posição do Grupo C após empatar com o Brasil e vencer Escócia e Haiti. O vencedor encara o Canadá nas oitavas de final.

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Memphis e Summerville comemorando o gol marcado na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

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