Abel Braga é sincero ao analisar Brasil x Japão: 'Não imagino' Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Ao Lance!, o treinador Abel Braga foi sincero ao apontar as possíveis dificuldades que a equipe de Carlo Ancelotti pode enfrentar no confronto.

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Apesar de enxergar a partida como difícil, por conta das qualidades da seleção japonesa, Abel Braga se mostrou confiante para uma classificação brasileira. Ele palpitou em uma vitória por 2 a 0.

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— Não imagino, pelo momento, uma atuação muito convincente do Brasil. Porque acho que ainda não conseguimos atingir um grau de coletivo forte. Estamos vivendo de algumas reações técnicas individuais. Mas há confiança, apesar de saber que qualquer jogo agora, teremos dificuldades — iniciou o treinador, antes de completar.

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— Já o Japão, é o contrário, eles têm um coletivo forte. Acho que a maior virtude é a transição, recuperação da bola e a maneira que eles estão se entregando a marcação. Coisa que as equipes passadas do país não tinha. E perceba, eles cometem muita falta tática — concluiu.

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Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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