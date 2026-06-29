Se o Brasil perder para o Japão, está fora da Copa do Mundo? Entenda Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília)

A Seleção Brasileira inicia nesta segunda-feira (29) a fase decisiva da Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio no mata-mata será contra o Japão, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de 16-avos de final.

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Como a competição entrou na fase de mata-mata, não há margem para erro: quem perder a partida será eliminado da Copa do Mundo. Já o vencedor garante vaga nas oitavas de final e segue na disputa pelo título.

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O que acontece se Brasil e Japão empatarem?

Se o placar terminar empatado ao fim dos 90 minutos, a decisão da vaga seguirá o regulamento da Fifa. As seleções disputarão uma prorrogação, com dois tempos de 15 minutos.

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Caso a igualdade permaneça após os 30 minutos extras, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira com companheiros na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Caminho do Brasil na Copa do Mundo

Se superar o Japão, o Brasil voltará a campo pelas oitavas de final no dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). A partir daí, o calendário da Seleção prevê:

Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h;

5 de julho (domingo), às 17h; Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h;

11 de julho (sábado), às 18h; Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h;

15 de julho (quarta-feira), às 16h; Final: 19 de julho (domingo), às 16h.

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