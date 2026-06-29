Brasil x Japão: memes dominam redes antes de confronto decisivo Confronto está marcado para 14h (de Brasília), nesta segunda-feira (29)

O duelo Brasil x Japão está marcado para segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em um jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. O derrotado da partida estará fora desta edição do torneio mundial. Com o confronto marcado contra a seleção asiática, internautas brasileiros não perderam tempo e memes sobre o duelo dominam a internet.

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O Brasil fará a sua estreia no Estádio de Houston, no estado do Texas. A arena tem capacidade para 68.777 espectadores e é a casa do Houston Texans, da NFL.

O estádio é uma das 16 sedes da Copa do Mundo de 2026. Recebeu cinco jogos da fase de grupos e, além de Brasil x Japão, terá uma partida das oitavas de final. Seu primeiro jogo do Mundial foi a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, pelo grupo E, em 14 de junho.

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Meme de Brasil x Japão viraliza na internet

MELHOR VÍDEO QUE EU VI HOJE KKKKKKKKKKKK



Como eu nunca tinha visto o comercial do Roberto Carlos jogando contra o Japão para a Pepsi?pic.twitter.com/vvS1N9Ac4j — Animes In Japan (@animesinjapan) June 28, 2026

HOJE TEM BRASIL NO MATA-MATA DA COPA!



AGORA O BAGULHO FICA DOIDO.



QUEM PERDER TÁ FORA.



VAMOOOO!🇧🇷 pic.twitter.com/OKXLJR2P47 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 29, 2026

Eu já estou pronta para ver o BRASIL eliminar o Japão pic.twitter.com/tJ1KQSIj86 — Tropa (@Tropasss) June 28, 2026

Possível adversário do Brasil na próxima fase

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer goleada por 4 a 1 para a França.

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O Brasil estreou na Copa do Mundo com empate diante do Marrocos, que contou com uma atuação abaixo da equipe de Carlo Ancelotti, mas teve o brilho de Vinícius Júnior, que marcou o primeiro gol brasileiro na competição.

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A segunda partida, contra o Haiti, marcou a primeira vitória brasileira no Mundial e encaminhou a classificação para a segunda fase. Um jogo que, em análise, não se pode tirar muito, mas o triunfo por 3 a 0 contra os haitianos ajudou a dar confiança à equipe.

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No terceiro e último jogo, contra a Escócia, em novo 3 a 0, a Seleção fez a melhor apresentação na fase de grupos e apresentou clara evolução na Copa do Mundo, algo que parece ser o objetivo de Ancelotti: crescer ao longo do torneio. O Brasil avançou como líder do grupo C, com sete pontos, sete gols marcados e apenas um sofrido na fase de grupos.

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