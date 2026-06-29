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Brasil x Japão: memes dominam redes antes de confronto decisivo

Confronto está marcado para 14h (de Brasília), nesta segunda-feira (29)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/06/2026 11:25
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Brasil encara Japão em Houston em busca de uma classificação (Foto: Reprodução)
Brasil encara Japão em Houston em busca de uma classificação (Foto: Reprodução)

O duelo Brasil x Japão está marcado para segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em um jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. O derrotado da partida estará fora desta edição do torneio mundial. Com o confronto marcado contra a seleção asiática, internautas brasileiros não perderam tempo e memes sobre o duelo dominam a internet.

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    • O Brasil fará a sua estreia no Estádio de Houston, no estado do Texas. A arena tem capacidade para 68.777 espectadores e é a casa do Houston Texans, da NFL.

    O estádio é uma das 16 sedes da Copa do Mundo de 2026. Recebeu cinco jogos da fase de grupos e, além de Brasil x Japão, terá uma partida das oitavas de final. Seu primeiro jogo do Mundial foi a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, pelo grupo E, em 14 de junho.

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    Meme de Brasil x Japão viraliza na internet

    Possível adversário do Brasil na próxima fase

    Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer goleada por 4 a 1 para a França.

    ➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

    Brasil estreou na Copa do Mundo com empate diante do Marrocos, que contou com uma atuação abaixo da equipe de Carlo Ancelotti, mas teve o brilho de Vinícius Júnior, que marcou o primeiro gol brasileiro na competição.

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    A segunda partida, contra o Haiti, marcou a primeira vitória brasileira no Mundial e encaminhou a classificação para a segunda fase. Um jogo que, em análise, não se pode tirar muito, mas o triunfo por 3 a 0 contra os haitianos ajudou a dar confiança à equipe.

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    No terceiro e último jogo, contra a Escócia, em novo 3 a 0, a Seleção fez a melhor apresentação na fase de grupos e apresentou clara evolução na Copa do Mundo, algo que parece ser o objetivo de Ancelotti: crescer ao longo do torneio. O Brasil avançou como líder do grupo C, com sete pontos, sete gols marcados e apenas um sofrido na fase de grupos.

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    Duelo entre Brasil e Japão rendem memes e brincadeiras entre internautas (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)
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