Brasil já virou 10 jogos após sair atrás no placar em Copas do Mundo Seleção Brasileira estreia no mata-mata nesta segunda-feira (29)

Ao longo de todas as participações em Mundiais, incluindo a Copa do Mundo de 2026, o Brasil saiu atrás no placar em 22 partidas. Ao todo, o retrospecto brasileiro em partidas nas quais começou em desvantagem é de 10 vitórias, quatro empates e oito derrotas.

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Copa do Mundo de: Jogo Resultado final 1930 Yugoslávia 2 x 1 Brasil Derrota 1934 Espanha 3 x 1 Brasil Derrota 1938 Polônia 5 x 6 Brasil Virada 1938 Tchecoslováquia 1 x 1 Brasil (3 x 0 no desempate) Empate 1950 Suíça 2 x 2 Brasil Empate 1954 Hungria 4 x 2 Brasil Derrota 1962 Tchecoslováquia 1 x 3 Brasil Virada 1966 Hungria 3 x 1 Brasil Derrota 1970 Tchecoslováquia 1 x 4 Brasil Virada 1978 Suécia 1 x 1 Brasil Empate 1982 União Soviética 1 x 2 Brasil Virada 1986 Polônia 1 x 4 Brasil Virada 1998 Dinamarca 2 x 3 Brasil Virada 1998 França 3 x 0 Brasil Derrota 2002 Turquia 1 x 2 Brasil Virada 2010 Países Baixos 2 x 1 Brasil Derrota 2014 Croácia 1 x 3 Brasil Virada 2014 Alemanha 7 x 1 Brasil Derrota 2026 Marrocos 1 x 1 Brasil Empate

Entre as reações mais marcantes estão o triunfo por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia na final da Copa de 1962, após começar perdendo, a vitória por 4 a 1 sobre a própria Tchecoslováquia na campanha do tricampeonato em 1970, a recuperação diante da União Soviética em 1982 e a virada sobre a Turquia por 2 a 1 na estreia da campanha do pentacampeonato, em 2002.

Mais recentemente, na abertura da Copa de 2014, a Seleção Brasileira também começou atrás da Croácia, mas conseguiu vencer por 3 a 1 diante de sua torcida.

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Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, em jogo válido pela segunda fase da competição. A partida vale vaga nas oitavas de final e será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Clique para assistir no Sportv