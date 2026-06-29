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Brasil já virou 10 jogos após sair atrás no placar em Copas do Mundo

Seleção Brasileira estreia no mata-mata nesta segunda-feira (29)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 12:04
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Vinicius Junior, de amarelo, levanta a mão direita em direção ao céu
Vinciús Júniro é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Ao longo de todas as participações em Mundiais, incluindo a Copa do Mundo de 2026, o Brasil saiu atrás no placar em 22 partidas. Ao todo, o retrospecto brasileiro em partidas nas quais começou em desvantagem é de 10 vitórias, quatro empates e oito derrotas.

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    Copa do Mundo de:JogoResultado final

    1930

    Yugoslávia 2 x 1 Brasil

    Derrota

    1934

    Espanha 3 x 1 Brasil

    Derrota

    1938

    Polônia 5 x 6 Brasil

    Virada

    1938

    Tchecoslováquia 1 x 1 Brasil (3 x 0 no desempate)

    Empate

    1950

    Suíça 2 x 2 Brasil

    Empate

    1954

    Hungria 4 x 2 Brasil

    Derrota

    1962

    Tchecoslováquia 1 x 3 Brasil

    Virada

    1966

    Hungria 3 x 1 Brasil

    Derrota

    1970

    Tchecoslováquia 1 x 4 Brasil

    Virada

    1978

    Suécia 1 x 1 Brasil

    Empate

    1982

    União Soviética 1 x 2 Brasil

    Virada

    1986

    Polônia 1 x 4 Brasil

    Virada

    1998

    Dinamarca 2 x 3 Brasil

    Virada

    1998

    França 3 x 0 Brasil

    Derrota

    2002

    Turquia 1 x 2 Brasil

    Virada

    2010

    Países Baixos 2 x 1 Brasil

    Derrota

    2014

    Croácia 1 x 3 Brasil

    Virada

    2014

    Alemanha 7 x 1 Brasil

    Derrota

    2026

    Marrocos 1 x 1 Brasil

    Empate

    Entre as reações mais marcantes estão o triunfo por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia na final da Copa de 1962, após começar perdendo, a vitória por 4 a 1 sobre a própria Tchecoslováquia na campanha do tricampeonato em 1970, a recuperação diante da União Soviética em 1982 e a virada sobre a Turquia por 2 a 1 na estreia da campanha do pentacampeonato, em 2002.

    Mais recentemente, na abertura da Copa de 2014, a Seleção Brasileira também começou atrás da Croácia, mas conseguiu vencer por 3 a 1 diante de sua torcida.

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    Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, em jogo válido pela segunda fase da competição. A partida vale vaga nas oitavas de final e será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Clique para assistir no Sportv

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