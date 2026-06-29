Brasil já virou 10 jogos após sair atrás no placar em Copas do Mundo
Seleção Brasileira estreia no mata-mata nesta segunda-feira (29)
Ao longo de todas as participações em Mundiais, incluindo a Copa do Mundo de 2026, o Brasil saiu atrás no placar em 22 partidas. Ao todo, o retrospecto brasileiro em partidas nas quais começou em desvantagem é de 10 vitórias, quatro empates e oito derrotas.
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|Copa do Mundo de:
|Jogo
|Resultado final
1930
Yugoslávia 2 x 1 Brasil
Derrota
1934
Espanha 3 x 1 Brasil
Derrota
1938
Polônia 5 x 6 Brasil
Virada
1938
Tchecoslováquia 1 x 1 Brasil (3 x 0 no desempate)
Empate
1950
Suíça 2 x 2 Brasil
Empate
1954
Hungria 4 x 2 Brasil
Derrota
1962
Tchecoslováquia 1 x 3 Brasil
Virada
1966
Hungria 3 x 1 Brasil
Derrota
1970
Tchecoslováquia 1 x 4 Brasil
Virada
1978
Suécia 1 x 1 Brasil
Empate
1982
União Soviética 1 x 2 Brasil
Virada
1986
Polônia 1 x 4 Brasil
Virada
1998
Dinamarca 2 x 3 Brasil
Virada
1998
França 3 x 0 Brasil
Derrota
2002
Turquia 1 x 2 Brasil
Virada
2010
Países Baixos 2 x 1 Brasil
Derrota
2014
Croácia 1 x 3 Brasil
Virada
2014
Alemanha 7 x 1 Brasil
Derrota
2026
Marrocos 1 x 1 Brasil
Empate
Entre as reações mais marcantes estão o triunfo por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia na final da Copa de 1962, após começar perdendo, a vitória por 4 a 1 sobre a própria Tchecoslováquia na campanha do tricampeonato em 1970, a recuperação diante da União Soviética em 1982 e a virada sobre a Turquia por 2 a 1 na estreia da campanha do pentacampeonato, em 2002.
Mais recentemente, na abertura da Copa de 2014, a Seleção Brasileira também começou atrás da Croácia, mas conseguiu vencer por 3 a 1 diante de sua torcida.
Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, em jogo válido pela segunda fase da competição. A partida vale vaga nas oitavas de final e será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Clique para assistir no Sportv
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